Von Simbabwe bis China Das sind die höchsten und niedrigsten Inflationsraten weltweit

Die Preise steigen und steigen: Doch ist die aktuelle Inflationsrate von 10,4 Prozent in Deutschland im weltweiten Vergleich tatsächlich so hoch? Wir haben die Datenbank des Internationalen Währungsfonds (IWF) durchforstet, und die sechs Länder mit den höchsten und niedrigsten Inflationsraten herausgesucht. Hier kommt eine Übersicht.

Der höchste Turm in Süd-Asien in Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka.

© Imago Images / Nur Photo

Auf Platz sechs der Länder mit der höchsten Inflation liegt 2022 Sri Lanka: Die jährliche Inflationsrate des Landes beschleunigte sich in den vergangenen zwölf Monaten rasant und erreichte im September einen neuen Höchstwert von 69,8 Prozent. Den größten Beitrag zum Anstieg leisteten die Lebensmittelkosten, die um 94,9 Prozent zunahmen. Für viele Inselbewohner sind die gestiegen Nahrungspreise eine Katastrophe. Schuld an der Kostenexplosion ist unter anderem der Ukraine-Krieg, denn fast die Hälfte des Weizens wird aus Russland und dem osteuropäischen Land importiert.

Die Analyse beruht auf der durchschnittlichen Inflation des Gesamtjahres. Aus dem Ranking ausgeschlossen, wurden die beiden Sonderverwaltungszonen in China: Hongkong und Macao.

Warte, warte, was ist die Inflationsrate nochmal?

Zur Berechnung der Inflation wird ein fiktiver Warenkorb zusammengestellt. Dieser Warenkorb enthält alle Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte während eines Jahres konsumieren oder in Anspruch nehmen. Jedes Produkt in diesem Warenkorb hat einen Preis. Dieser kann sich mit der Zeit ändern. Die jährliche Inflationsrate ist der Preis des gesamten Warenkorbs in einem bestimmten Monat im Vergleich zum Preis des Warenkorbs im selben Monat des Vorjahrs.

>> Alles was Du zum Thema Inflation sonst noch wissen musst, findest Du auch hier.