Börsen ABC Was sind eigentlich Aktien und was muss ich beachten?

„Du willst fürs Alter vorsorgen? Dann investiere doch am besten in Aktien!“ Diesen Satz werden viele schon häufig gehört haben. Aber was ist eine Aktie eigentlich und welche Vor- und Nachteile sind mit Investments in die Wertpapierart verbunden? Einen Überblick gibt es hier.

Trader an der New Yorker Börse: Der Aktienkurs bemisst sich aus Angebot und Nachfrage und ist daher eng mit den Zukunftserwartungen der Käufer:innen verbunden.

© Imago Images / Xinhua

Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen, einer sogenannten Aktiengesellschaft oder kurz AG. Wenn Du eine Aktie kaufst, wirst Du als Aktionär:in quasi Miteigentümer:in des Unternehmens und bist dadurch auch an dessen wirtschaftlicher Entwicklung beteiligt. Das heißt im Klartext: Wenn das Unternehmen, von dem Du Aktien gekauft hast, Gewinne erzielt, profitierst Du davon in Form von steigenden Kursen oder Dividenden. Macht das Unternehmen jedoch Verluste oder geht insolvent, verlieren Deine Aktien an Wert und Dein investiertes Geld kann im schlimmsten Fall sogar komplett weg sein. Diversifizierung: Streue Deine Risiken Daher ist es sinnvoll, niemals alles in ein einziges Unternehmen zu investieren. Stattdessen solltest Du Dein Geld lieber auf verschiedene Papiere verteilen, um das Risiko zu streuen. Außerdem gilt: Vor dem Investieren erst einmal informieren! Denn: Aktienkurse entwickeln sich nicht immer parallel zu den aktuellen Gewinnen eines Unternehmens. Auch die von verschiedenen Marktteilnehmer:innen erwartete Entwicklung hat einen Einfluss auf die Kurse, genau wie die gesamtwirtschaftliche oder die politische Situation. Daher solltest Du vor dem Anlegen, nicht nur die Aktienkurse der vergangenen Monate prüfen oder auf heiße Tipps von vermeintlichen Expert:innen hören. Informiere Dich stattdessen selbst möglichst umfassend über das Unternehmen, in das Du investieren möchtest und entscheiden rational, ob es eine gute Geldanlage ist, die zu Deinen finanziellen Zielen passt oder nicht. Kursgewinne, Dividenden und Mitspracherecht Wo Risiken sind, lauern aber natürlich auch Chancen. Wenn ein Großteil der Marktteilnehmer:innen von den Erfolgsaussichten eines Unternehmens überzeugt ist, kann die Nachfrage nach den entsprechenden Aktien und damit ihr Kurs steigen. Als Anleger:in kannst Du Deine Papiere in dem Fall zu einem besseren Kurs wieder verkaufen und somit Dein Vermögen steigern. Sofern die Aktiengesellschaft Gewinne erwirtschaftet, wird Dir zudem eine Dividende gezahlt, über die Du als Anteilseigener:in am Unternehmenserfolg beteiligt wirst. Darüber hinaus darfst Du als Aktionär:in auch bei den Entscheidungen des Unternehmens mitwirken, etwa auf seiner jährlichen Hauptversammlung.

Previous 1 / 2 Next