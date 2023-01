Zahlen von Scalable So viel wird pro Monat in ETFs investiert

Der Neo-Broker Scalable Capital hat Zahlen der deutschen Kundschaft veröffentlicht: Demnach sparen Anlegerinnen und Anleger im Schnitt 470 Euro pro Monat in Sparplänen, die in 3 und Fonds ETFs investiert werden.

Mit Neo-Brokern kann man Geld bequem per Smartphone investieren

© IMAGO Images / Addictive Stock

ETFs und Fonds erleben seit Jahren einen gewaltigen Boom. Das liegt nicht nur an der breiten Finanzbildung in der Bevölkerung, sondern auch an der einfachen Verfügbarkeit vieler Banking-Apps und Neo-Brokern. Einer der populärsten hierzulande ist Scalable Capital. Nun hat die Investmentplattform laut eigener Aussage den Meilenstein von einer Million Sparplänen überschritten. Mit Sparplänen können Kundinnen und Kunden mit monatlich fixen Raten Aktien (oder Teile davon), ETFs und Fonds kaufen.

„Gerade im Hinblick auf die Altersvorsorge und den oftmals langen Anlagehorizont ist es sinnvoll, einen Teil seines Vermögens in ETFs und Aktien zu investieren“, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital. „Selbst die Bundesregierung möchte Wertpapiere mit der Aktienrente bald in das Rentensystem integrieren. Private Altersvorsorge und Geldanlage werden jedoch weiterhin essentiell sein, um die eigene Rentenlücke zu schließen.“

470 Euro für Sparpläne pro Monat

Interessant sind die Details, die Scalable Capital im Zuge des Meilensteins veröffentlicht hat: So spare jede zweite Kundin beziehungsweise jeder zweite Kunde regelmäßig per Sparplan, im Schnitt sind es drei Stück pro Person. Monatlich werden im Durchschnitt 470 Euro in Sparpläne investiert. Die Mehrheit der Anlegenden bei Scalable Capital ist zwischen 26 und 35 Jahre alt, die nächstgrößere Gruppe ist zwischen 36 und 45 Jahre.

Breit gestreut, nie bereut – das ist auf jeden Fall das Motto der Scalable-Kundschaft. Denn die Sparpläne werden zu 90 Prozent in ETFs und Fonds investiert und nur zu etwa 10 Prozent in Einzeltitel. Unter den beliebtesten Investments rangieren breit diversifizierte ETFs, wie etwa der MSCI World, All World oder Emerging Markets ETFs. Thematisch zählen nachhaltige Strategien wie z.B. “erneuerbare Energien” zu den beliebtesten Investments der Kundinnen und Kunden.

Populär sind etwa der iShares Core MSCI World UCITS ETF oder Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C.