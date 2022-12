Warren Buffett, Michael Burry und Co. So laufen die Portfolios der globalen Promi-Investoren

Warren Buffett, Michael Burry und Co.

Geldanlage mit Promi-Faktor: Während in Deutschland TV-Juroren, Ex-Journalisten und auch Musiker immer wieder mit bescheidenem Erfolg versuchen, Geld mit eigenen Fonds einzusammeln, gibt es auf globaler Ebene durchaus erfolgreiche Promis an der Börse. Entscheidender Unterschied: Bei ihnen gab es zuerst die Rendite und danach erst den Promi-Status. Wir zeigen dir hier 12 der bekanntesten Fondsmanager weltweit, ihre Performance und ihre aktuellen Top-Investments.

© Imago Images / Metodi Popow

Wertzuwachs in den vergangenen 10 Jahren: 3,74 Prozent

Wertzuwachs in den vergangenen 5 Jahren: -48,37 Prozent

Wertzuwachs in den vergangenen 3 Jahren: -59,36 Prozent

Wertzuwachs in den vergangenen 12 Monaten: -67,40 Prozent

Stand aller Daten: 8. Dezember 2022

Quelle: stockcircle.com