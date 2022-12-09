Warren Buffett, Michael Burry und Co. So laufen die Portfolios der globalen Promi-Investoren

Während in Deutschland TV-Juroren, Ex-Journalisten und auch Musiker immer wieder mit bescheidenem Erfolg versuchen, Geld mit eigenen Fonds einzusammeln, gibt es auf globaler Ebene durchaus erfolgreiche Promis an der Börse. Entscheidender Unterschied: Bei ihnen gab es zuerst die Rendite und danach erst den Promi-Status. Wir zeigen dir hier 12 der bekanntesten Fondsmanager weltweit, ihre Performance und ihre aktuellen Top-Investments. Sortiert haben wir das Ranking nach Wertzuwachs in den vergangenen zehn Jahren.

Stand aller Daten: 8. Dezember 2022
Quelle: stockcircle.com

Soros Fund Management LLC Holdings: George Soros
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George Soros | © Imago Images / Metodi Popow
George Soros. Bildquelle: Imago Images / Metodi Popow
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Wertzuwachs in den vergangenen 12 Monaten: -67,40 Prozent

Wertzuwachs in den vergangenen 3 Jahren: -59,36 Prozent

Wertzuwachs in den vergangenen 5 Jahren: -48,37 Prozent

Wertzuwachs in den vergangenen 10 Jahren: 3,74 Prozent

Top-3-Investments:

  1. Rivian
  2. Duke Realty
  3. D.R. Horton