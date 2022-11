Teilen

Bitcoin, Ether und Co. Kryptowährung – was ist das eigentlich?

Egal, ob es gerade rasant bergauf oder bergab geht – Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether sind gerade in den sozialen Netzwerken sehr präsent. Aber was sind Kryptowährungen eigentlich und was unterscheidet sie von herkömmlichen Zahlungsmitteln wie Euro oder Dollar? Das erfährst du hier.

Roboter mit Kryptocoins: Aber was genau sind Kryptowährungen eigentlich?

© Jessica Hunold mit Canva

Bitcoin, Dogecoin, Elon Musk – worum geht’s da auf Twitter eigentlich dauernd und was sind diese Kryptowährungen, mit denen man so reich werden kann? Einfach gesagt, sind Kryptos wie Bitcoin, Ether, Solana oder Polkadot digitale Zahlungsmittel auf Grundlage eines Blockchain-Systems. Sie können wie herkömmliche Währungen getauscht und gehandelt werden. Im Gegensatz zum Euro oder US-Dollar werden sie jedoch nicht von einer staatlichen Notenbank generiert und ausgegeben, sondern außerhalb der Kontrolle finanzieller Institutionen und Regierungen digital erzeugt. Mining – Herstellung von Kryptowährungen Das geschieht durch das Netzwerk teilnehmender Nutzer, sogenannter Miner. Diese erkaufen sich durch riesige Rechenleistungen das Recht zur Bildung neuer Blöcke und zur Verlängerung der Blockchain. Für diese Anstrengung werden sie mit Währungseinheiten entlohnt. Wenn du jemandem im Netzwerk also beispielsweise Bitcoin überweisen willst, schickst du diese Transaktion an ein dezentrales Netzwerk verbundener Computer, die die Transaktion mit mehreren anderen in einem Block abspeichern. Daher kommt auch der Begriff Blockchain, also „Kette von Blöcken“. Die Blockchain ist das Fundament der Kryptowährungen. Proof-of-Work und Proof-of-Stake: Konsensbildung im Netzwerk Die einzelnen Blöcke der Kette sind mit komplizierten Rechenaufgaben verschlüsselt, um sie fälschungssicher zu machen. Die Miner versuchen diese Rechenaufgaben mit ihren leistungsstarken Rechnern zu lösen. Wenn ein Miner aus dem Netzwerk eine Rechenaufgabe gelöst hat, werden alle Zahlungen in dem Block freigegeben.

