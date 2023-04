Bis zu 60 Prozent Plus Das sind die renditestärksten ETFs im ersten Quartal 2023

Die ersten drei Monate des Börsenjahres 2023 sind bereits vorbei. Es war ein Quartal voller Überraschungen mit extremen Schwankungen. Wir zeigen dir die 20 ETFs mit der besten Performance seit Jahresbeginn.

© Imago Images / Addictive Stock

Der Dax hat den besten Jahresstart seit langem hingelegt und nimmt sein Allzeithoch ins Visier. Gleichzeitig gehen Banken bankrott und auch Immobilienaktien werden abverkauft. Im Immobiliensektor geht die Angst um, dass sich das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr rechnet, wenn das billige Geld für Zukäufe und organisches Wachstum versiegt. Auf der anderen Seite erleben Produkte, die vor allem die Wertentwicklung von Aktien aus den Bereichen Krypto, Technologie und Gold abbilden, ein kleines Comeback.

Bitcoin im Höhenflug: Wert steigt um 80 Prozent seit Jahresbeginn

Der Wert der digitalen Währung Bitcoin befindet sich derzeit im Höhenflug. Erstmals seit Juni 2022 notiert die älteste Kryptowährung wieder über der Marke von 30.000 Dollar. Damit ist ihr Wert seit Jahresbeginn um 80 Prozent gestiegen. Anleger sollten jedoch beachten: Bei digitalen Währungen kann es immer wieder zu starken Kursschwankungen kommen. Experten warnen daher vor den Risiken, die mit Investitionen in den Markt für Kryptowährungen verbunden sind. Denn in der Tat liegt der aktuelle Kurs des Bitcoins immer noch um mehr als die Hälfte unter dem im November 2021 erreichten historischen Höchststand.

Gold steigt seit Jahresbeginn um fast 11 Prozent

Der Goldpreis durchbrach vor Ostern die Marke von 2.000 US-Dollar. Wachsende Rezessionsängste in den USA haben ihn in Richtung Rekordhoch getrieben. Ein wesentlicher Treiber für die steigende Nachfrage nach Gold ist die Kursentwicklung an den Devisenmärkten. Vor dem Hintergrund der zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA und den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor im Zuge der Insolvenz mehrerer regionaler Banken in den USA hat der US-Dollar an Wert verloren. Dies hat zur Folge, dass das in Dollar gehandelte Gold auf dem Weltmarkt billiger wird und somit die Nachfrage nach dem Edelmetall steigt.

Banken und nachrangige Anleihen tief im Minus

Auf der Verliererseite stehen die großen US-Banken, die in den vergangenen Wochen herbe Verluste verzeichneten. Entsprechende ETFs liegen seit Jahresbeginn fast 30 Prozent im Minus. Auch Renten-ETFs für nachrangige Anleihen entwickelten sich schwach. Der Grund: Bei der Zwangsfusion der Crédit Suisse mit der UBS wurden sogenannte CoCo-Bonds im Gegenwert von rund 16 Milliarden einfach auf null abgeschrieben.

Die Banken, die diese Bonds ausgeben, können das Geld quasi als Eigenkapital nutzen, ohne die eigene Bilanz zu belasten, und zahlen den Gläubigern dafür höhere Zinsen. Tritt ein Krisenfall ein und die Bank gerät in Schwierigkeiten, können die CoCo-Bonds zwar abgeschrieben werden - aber in der Regel erst, nachdem die Aktionäre zur Kasse gebeten wurden. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma hat diese Regel kurzerhand auf den Kopf gestellt: Auf einen Schlag hat sie dem Markt für solche nachrangigen Anleihen rund 7 Prozent des Marktvolumens entzogen. Und zwar ohne Wenn und Aber.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die 20 besten ETFs seit Jahresbeginn vor. Mit dem renditestärksten Produkt konnten Anleger bereits eine Rendite von über 60 Prozent einfahren.

Das Ranking der aktiv gemanagten Fonds findest du hier!