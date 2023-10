Auswertung von Extra ETF ETF-Sparpläne: Das sind die 15 beliebtesten Indizes

MSCI World, FTSE All-World oder doch lieber der Nasdaq 100? Du möchtest Geld in ETFs investieren, weißt aber nicht, welchen Index du nehmen sollst? Extra ETF hat ausgewertet, welche Indizes Anleger am liebsten für Sparpläne nutzen. Diese 15 sind am beliebtesten – und das steckt drin.

Frauen bei der ETF-Auswahl: Extra ETF hat ermittelt, in welche 15 Indizes Anleger am liebsten über ETF-Sparpläne investieren.

© Christin Jahns mit Canva

Regelmäßig, kleine Beträge in kostengünstige Anlageprodukte investieren: Mit der Einführung der ETF-Sparpläne in Deutschland begann im Jahr 2010 eine enorme Erfolgsgeschichte. Im Juni 2017 wurde die Schwelle von 500.000 ETF-Sparplänen überschritten, im Mai 2019 waren es bereits eine Million. Im Dezember 2020 wurde dann auch die Marke von zwei Millionen ETF-Sparplan-Ausführungen geknackt. Die Zahlen stammen aus einer Studie, in der das Investorenportal Extra ETF im Auftrag von Blackrock den ETF-Sparplanmarkt in Kontinentaleuropa untersucht hat.

Nach Angabe der Autoren werden Ende 2023 in Kontinentaleuropa monatlich 7,6 Millionen ETF-Sparpläne mit einem Sparvolumen von rund 15 Milliarden Euro ausgeführt. Und das sei erst der Anfang: Bis Ende 2028 werde der Markt auf 32 Millionen monatlich ausgeführte ETF-Sparpläne anwachsen. Das jährliche Sparvolumen dieser ETFs wird dann 64,3 Milliarden Euro betragen, lautet die Prognose.

Doch was genau ist ein Sparplan überhaupt?

Mit einem ETF-Sparplan können Anleger regelmäßig Geld in Indexfonds investieren. Auf diese Weise müssen nicht mehr auf einen Schlag große Summen aufgewendet werden, stattdessen kann in kleinen Schritten regelmäßig gespart werden. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen und hoher Inflation sind ETFs beliebt. Sie eignen sich gut für langfristige Sparziele, wie die Altersvorsorge.

Einige Banken ermöglichen bereits ETF-Sparpläne ab einer Sparrate von einem Euro. Dadurch wird der Zugang zum Vermögensaufbau vereinfacht.

>> Alle Infos dazu, wie du mit ETF-Sparplänen ein Vermögen aufbaust, findest du auch in unserem großen ETF-Guide.

Interessant? Das Wichtigste aus der Welt der Finanzen, komprimiert auf fünf Minuten, direkt in dein Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Vorteile von ETF-Sparplänen

Einfachheit: Mit ETFs kannst du mit wenig Aufwand ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen.

Mit ETFs kannst du mit wenig Aufwand ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen. Kosten: Angesichts der geringen Sparraten werden für ETF-Sparpläne in der Regel Gebührenmodelle angeboten, die langfristiges Sparen besonders preiswert machen.

Angesichts der geringen Sparraten werden für ETF-Sparpläne in der Regel Gebührenmodelle angeboten, die langfristiges Sparen besonders preiswert machen. Niedrige Einstiegshürden: Für den Vermögensaufbau mit ETF-Sparplänen ist kein großes Einstiegskapital erforderlich.

Für den Vermögensaufbau mit ETF-Sparplänen ist kein großes Einstiegskapital erforderlich. Flexibilität: ETF-Sparpläne können jederzeit geändert, ausgesetzt oder beendet werden. Es gibt keine festen Laufzeiten.

ETF-Sparpläne können jederzeit geändert, ausgesetzt oder beendet werden. Es gibt keine festen Laufzeiten. Fehlervermeidung: Beim regelmäßigen Sparen entfällt die Herausforderung des Market Timing. Stattdessen kommt der Cost-Average-Effekt zum Tragen.

Beim regelmäßigen Sparen entfällt die Herausforderung des Market Timing. Stattdessen kommt der zum Tragen. Zinseszinseffekt: Wiederangelegte Erträge helfen dem Vermögen beim Wachsen. Das macht sich besonders über lange Anlagezeiträume bemerkbar.

Wiederangelegte Erträge helfen dem Vermögen beim Wachsen. Das macht sich besonders über lange Anlagezeiträume bemerkbar. Rendite: Langfristiges Sparen am Kapitalmarkt zahlt sich aus, selbst wenn es zwischendurch mal etwas rauer zugeht, lohnt es sich dranzubleiben.

Extra ETF hat nicht nur ermittelt, wie viele Sparpläne es gibt und was die Vorteile sind, sondern auch, welche Indizes von Anlegern am liebsten bespart werden. Die Analyse zeigt deutlich, dass vor allem ETFs, die sich als langfristiges Basisinvestment eignen, auf großes Interesse stoßen. Auf diese Nachfrage reagieren auch die Broker, indem sie ihre Palette an sparplanfähigen ETFs auf diese Produkte ausrichten.

Die Top-5 der beliebtesten Indizes für Sparpläne im Überblick

MSCI World

World MSCI Emerging Markets

Nasdaq

Dax

S&P 500

Die 15 beliebtesten Sparplan-Indizes

Die Top-5 mögen viele, die sich selbst bereits mit dem Vermögensaufbau beschäftigen, nicht überraschen. Unter den Top-15 finden sich allerdings auch Indizes, die vielen zunächst nicht in den Sinn kommen.

Auf den folgenden Seiten haben wir deshalb die 15 beliebtesten Indizes für Sparpläne inklusive detaillierter Beschreibungen, Performancedaten und passenden ETFs zusammengestellt. Klick dich durch!

Stand aller Daten: 25. Oktober 2023