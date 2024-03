Teilen

Kurz reingehört „Bitcoin ist nicht nur eine Währung, es ist eine besondere Szene“

Warum junge Amerikaner in Krypto investieren und warum sie selbst bullish für die Assetklasse sind, erklären die Krypto-Experten Eric Balchunas von Bloomberg und Jim Bianco von Bianco Research im Podcast "On the margin". Hier sind ihre wichtigsten Aussagen aus der Podcastfolge.

Bild vom Podcast „On the margin“ in einer Collage: Junge Anleger investieren aus Sicht der Experten gerne in Dinge, die stark steigen und fallen, weil das unterhaltsam sei.

© On the margin, Collage von Barbara Bocks mit Canva KI

Im US-Podcast „On the margin“ des Krypto-Newsproviders Blockworks hat Host Michael Ippolito im März 2024 mit den Krypto-Experten Jim Bianco von Bianco Research und Eric Balchunas, Analyst bei Bloomberg, über den Start der Bitcoin-Spot-ETFs gesprochen. Außerdem Thema: Warum Krypto Assets für junge Leute so spannend sind und warum sie selbst an den Krypto-Space glauben. Ihre wichtigsten Aussagen findest du hier im Überblick. Warum kaufen junge Amerikaner Kryptowährungen? Eric: „Wenn man jung ist, investiert man gerne in Dinge, die stark steigen und fallen. Das ist unterhaltsam und die Krypto-Community mit den vielen Tech-News ist großartig. Bitcoin ist nicht nur eine Währung, es ist eine besondere Szene. Das ist es, was Krypto interessant macht, abgesehen von den Anwendungsfällen.“ Dem stimmt Jim zu und fügt hinzu: „Junge Leute haben oft ein großes Interesse an etwas Neuem und Anderem. Und das ist Krypto. Sie hören von der Staatsverschuldung und von den Problemen des derzeitigen Finanzsystems. Sie hören auch von den vielen wirtschaftlichen Problemen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Deshalb wollen sie in etwas anderes wechseln.“ Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen"!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen! Jim: „Wir haben immer diese Narrative rund um Krypto: dass es der Weltcomputer sein wird,

als Grundlage des Web3 dienen wird,

für die Einführung des Metaverse nötig sein wird und

als alternatives Finanzsystem dienen wird. Was ich befürchte, ist, dass viele dieser Narrative an Bedeutung verlieren, weil jetzt alle nur noch wollen, dass die Kurse steigen. Warum sollte ich Geld in ein neues Protokoll investieren, wenn ich auch in den Blackrock-Spot-ETF investieren könnte, und er jeden Tag um 10 Prozent steigt? Dieses Investment ist einfacher, klassische Venture-Capital-Investments viel schwieriger und unsicherer.“ Kryptos als Alternative zu lausigen Währungen Der Grund, warum Jim bullish ist und den Krypto-Bereich seit Jahren liebt, ist, dass er an Krypto als neues Finanzsystem glaubt: 2 Milliarden Menschen leben in Asien, Lateinamerika, Afrika und im Nahen Osten und sie leben in Regimen mit lausigen Währungen und korrupten Finanzsystemen. „Wenn man ihnen eine stabile digitale Währung zur Verfügung stellt, die niemand manipulieren kann, und ihnen eine alternative Möglichkeit bietet, die Währung zu besitzen, mit ihr zu handeln, ist das eine großartige Idee. Das ist die Richtung, in die die Diskussion meiner Meinung nach gehen sollte. Mit Bitcoin können Regierungen nicht herumspielen. Das ist ein starkes Konzept. Die Leute machen sich Sorgen darüber, dass die amerikanische Regierung so viele Schulden gemacht hat. Aber wird es in der Zukunft weiter Probleme geben und wird Bitcoin diese Probleme lösen? Das weiß niemand.“ Ist ein ETF gut geeignet als Krypto-Investment? Michael: „Ich sehe den Spot-ETF nicht als eine bessere Möglichkeit, Krypto-Vermögenswerte zu halten. Man muss Gebühren zahlen. Es wäre billiger, die Kryptowährungen direkt zu halten. Der Kauf des ETF über eine Bank oder einen Broker ist ein viel schlechterer Anwendungsfall als der direkte Kauf. Dennoch kommen die meisten Menschen über eine zentralisierte Börse mit Bitcoin in Kontakt. Niemand geht direkt zu Metamask, obwohl die Infrastruktur für dezentrale Krypto-Wallets mittlerweile viel benutzerfreundlicher aufgebaut ist. Das ist mittlerweile ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ Was unterscheidet amerikanische Krypto-Anleger von traditionellen Anlegern? Jim: „Der durchschnittliche amerikanische Anleger erwartet eine Rendite zwischen 7 und 8 Prozent pro Jahr. Krypto-Anleger erwarten 10 Prozent pro Tag. Im Zinseszins von 7 bis 8 Prozent pro Jahr steckt die Magie, wenn man erst einmal eine anständige Basis hat. Ich glaube, die Leute verstehen das. Je früher man anfängt, desto größer werden die Erträge sein.“ Eric: „ETFs sind mächtig, sie sind ein technologisches Wunderwerk, und ich denke, wenn die Leute sie erst einmal nutzen, merken sie, dass sie sehr praktisch sind. Sie sind schnell, gut und billig. Für die meisten Menschen ist es einfacher, mit ETFs zu handeln als mit Kryptowährungen.“ Wer gerne in die komplette Folge reinhören möchte, kann dies hier tun.

