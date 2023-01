Aktien, Renten, Rohstoffe und Co. Diese ETF-Arten sind 2023 am beliebtesten

Neues Jahr, neue Vorsätze: Viele Privatanleger haben sich vorgenommen, im Jahr 2023 mit dem Investieren zu beginnen oder ihre Investments aufzustocken. Aktienindex-ETFs bleiben am beliebtesten, aber auch andere Arten von ETFs sind laut einer Ebase-Studie für Einsteiger:innen interessant.

© Imago Images / NurPhoto

An Tages- und Festgeld kommen ETFs als Anlageklasse noch nicht heran. 55 Prozent der Befragten wollen im Jahr 2023 ein Tagesgeldkonto nutzen, 46 Prozent ein Festgeldkonto. Beide Anlageformen bleiben damit trotz geringer Renditen bei Privatpersonen am beliebtesten. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Onlinebank Ebase im Januar.

Exchange-Traded-Funds sind bei Privatanleger:innen im Jahr 2023 laut einer aktuellen Befragung unter anderem beliebter als Immobilien und Kryptowährungen

© ebase-Studie Januar 2023

Knapp jeder dritte Befragte (34 Prozent) will sein Geld in ETFs stecken. Von allen ETF-Arten hat die Gruppe der Aktienfonds-ETFs beispielsweise auf den Dax oder den MSCI World klar die Nase vorn. Das war auch schon in den Vorjahren so. Am zweitbeliebtesten sind die sogenannten Strategie-ETFs. Auf den Rängen folgen laut der Ebase-Studie Rohstoff-Index-ETFs, Rentenindex-ETFs und Geldmarktindex-ETFs.