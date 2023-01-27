Aktien, Renten, Rohstoffe und Co. Diese ETF-Arten sind 2023 am beliebtesten
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An Tages- und Festgeld kommen ETFs als Anlageklasse noch nicht heran. 55 Prozent der Befragten wollen im Jahr 2023 ein Tagesgeldkonto nutzen, 46 Prozent ein Festgeldkonto. Beide Anlageformen bleiben damit trotz geringer Renditen bei Privatpersonen am beliebtesten. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Onlinebank Ebase im Januar.
Knapp jeder dritte Befragte (34 Prozent) will sein Geld in ETFs stecken. Von allen ETF-Arten hat die Gruppe der Aktienfonds-ETFs beispielsweise auf den Dax oder den MSCI World klar die Nase vorn. Das war auch schon in den Vorjahren so. Am zweitbeliebtesten sind die sogenannten Strategie-ETFs. Auf den Rängen folgen laut der Ebase-Studie Rohstoff-Index-ETFs, Rentenindex-ETFs und Geldmarktindex-ETFs.
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: Aktienfond-ETFs am beliebtesten
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