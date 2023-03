Teilen

ETF-Ranking Die beliebtesten ETFs unserer Leser im Februar

In der Academy von DAS INVESTMENT findest du alles Wissenswerte rund um ETFs. Wir haben ausgewertet, welche passiven Produkte bei uns im Februar am häufigsten aufgerufen wurden. Das sind die Top 10 der meistgeklickten ETF-Factsheets in unserer Datenbank.

ETF-Hitliste: Welche ETFs haben das Interesse unserer Leser auf sich gezogen?

© Jessica Hunold mit Canva

Previous 1 / 11 Next

ChatGPT – es gibt wohl kaum ein Thema, das im Februar 2023 in so vielen Gesprächen vorkam wie der Chatbot des US-amerikanischen Unternehmens Open AI. Dass KI aktuell das Hype-Thema ist, zeigt sich auch bei den beliebtesten ETFs unserer Leser im Februar. Im Ranking landet der Wisdom Tree Artificial Intelligence ETF, mit dem Anleger am KI-Boom teilhaben können, auf Platz 9. Die Anzahl der Views in unserer Fondsanalyse ist ein Indikator dafür, welche Produkte aktuell für Anleger interessant sind. Wer seine Anlageentscheidungen selbst trifft, findet in unserer Datenbank alle Informationen, Dokumente und Analysetools, die er benötigt. Außerdem ist es möglich, Fonds und ETFs gezielt in Musterdepots und Watchlisten zu kombinieren und tagesaktuell zu tracken. Auf den folgenden Seiten stellen wir dir deshalb aus über 3.200 Produkten die zehn beliebtesten ETFs im Februar vor. Wenn man auf die einzelnen Regionen schaut, waren im Februar neben globalen Produkten vor allem Smart-Beta-ETFs mit US-Schwerpunkt gefragt. Das lässt sich auch auf unsere Klickstrecke„ Diese ETFs schlagen den US-Index S&P 500 “ zurückführen, in der verschiedene Indexfolger vorgestellt wurden. Im Vergleich zum Vormonat deutlich weniger beliebt waren Dividenden-ETFs, von denen sich mit dem Global X Superdividend, dem Vanguard FTSE All World High Dividend, dem Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth und dem Vaneck Dividend Leaders gleich vier aus dem Ranking verabschieden mussten. Welche ETFs im Februar am beliebtesten waren, erfährst du auf den kommenden Seiten. Klick dich durch! Stand aller Daten: 06. März 2023

Previous 1 / 11 Next