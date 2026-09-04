ETF-Ranking Die beliebtesten ETFs unserer Leser im Februar

Jeden Monat beleuchten wir die Trends am Markt und stellen die beliebtesten ETFs unserer Leser vor. Das sind die Top 10 der meistgeklickten ETFs aus unserer Datenbank im August.

ETF-Hitliste: Welche ETFs haben das Interesse unserer Leser auf sich gezogen?

Besser als der Platzhirsch: Diese ETFs hängen den MSCI World deutlich ab

Die meisten ETF-Anleger haben die langfristige Börsenentwicklung im Auge. Allerdings ist es auch lohnenswert, kürzere Zeiträume wie einzelne Monate im Blick zu behalten, um kurzfristige Trends aufzuspüren und die Vorlieben anderer Anleger kennenzulernen.



Deswegen schauen wir am Anfang jedes Monats auf die Entwicklung im Vormonat: Welche ETFs performten besonders gut? Und welche Entwicklungen beeinflussten die großen Börsenindizes?

Aktien-Rekorde und Gold-Rally im August

Der August 2026 zeigte an den Märkten ein freundliches, aber uneinheitliches Gesicht: Aktien legten weltweit überwiegend zu, Gold und Rohstoffe glänzten kräftig, während Anleihen mit langen Laufzeiten erneut nachgaben.

Der MSCI World gewann im August 1,6 Prozent und steht seit Jahresbeginn bei 14,3 Prozent. Der MSCI ACWI All Country World legte um 1,7 Prozent zu und kommt auf 15,9 Prozent seit Jahresbeginn. Der MSCI ACWI IMI, der auch Nebenwerte einschließt, gewann 1,8 Prozent und steht bei 16,2 Prozent YTD.

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Dax auf Allzeithoch, aber nicht an der Spitze

Der Dax kletterte im August um 2,5 Prozent auf ein Allzeithoch, bleibt mit einem Jahresplus von 7,2 Prozent im internationalen Vergleich aber eher zurückhaltend unterwegs. Der M-Dax legte 2,3 Prozent zu und steht bei 6,9 Prozent YTD.

Deutlich dynamischer entwickelten sich andere europäische Börsen: Österreichs ATX gewann 4,8 Prozent und steht seit Jahresbeginn bei 30,9 Prozent. Italien überzeugte mit einem Monatsplus von 1,1 Prozent und 20,6 Prozent YTD. Die Eurozone insgesamt (MSCI EMU) legte 1,0 Prozent zu und steht bei 9,5 Prozent seit Jahresbeginn. Frankreich dagegen enttäuschte: Der CAC 40 verlor 2,1 Prozent im Monat und kommt nur auf 4,9 Prozent seit Jahresbeginn – der schwächste Wert unter den großen Industrieländern. Auch die Schweiz gab mit minus 0,8 Prozent nach, kommt aber auf Jahressicht noch auf 8,9 Prozent.

In den USA legte der S&P 500 um 2,1 Prozent zu und steht bei 14,4 Prozent YTD. Der technologielastige Nasdaq 100 zeigte sich noch stärker: plus 3,6 Prozent im Monat und 18,4 Prozent seit Jahresbeginn. Japans Nikkei 225 gewann 0,9 Prozent und steht dank eines starken Jahresverlaufs bei 31,9 Prozent YTD – der höchste Wert unter den Industrieländern.

Schwellenländer: Südkorea und Taiwan glänzen, Indien im Minus

Bei den Schwellenländern liefen die Kurse deutlich auseinander. Der MSCI Emerging Markets gewann im August 2,4 Prozent und steht seit Jahresbeginn bei 25,7 Prozent. Südkorea bleibt einer der stärksten Märkte überhaupt: Der MSCI Korea legte 4,9 Prozent zu und kommt auf 94,3 Prozent seit Jahresbeginn. Taiwan folgt mit einem Monatsplus von 5,4 Prozent und 65,7 Prozent YTD.

Indien hingegen enttäuschte mit minus 1,3 Prozent im Monat und minus 7,4 Prozent YTD. China entwickelte sich mit 0,0 Prozent im August seitwärts und steht seit Jahresbeginn bei minus 1,5 Prozent.

Gold ist wieder da – auch digital

Gold bleibt der Fels in der Brandung: Die Feinunze gewann im August 8,8 Prozent, wenngleich das Jahresplus mit 3,8 Prozent moderat ausfällt. Auf Sicht von drei Jahren steht beim Gold ein Plus von 113,5 Prozent, auf fünf Jahre von 148,8 Prozent zu Buche. Auch Rohstoffe insgesamt liefen stark: Der RICI Rogers Commodity Index gewann 6,7 Prozent im Monat und steht seit Jahresbeginn bei 43,2 Prozent.

Bitcoin zeigte sich im August ebenfalls kräftig erholt: Der Kurs legte um 24,2 Prozent zu. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein Minus von 9,6 Prozent, auf Sicht eines Jahres sogar von 27,3 Prozent.

Immobilien und lange Bundesanleihen unter Druck

Immobilienwerte gerieten im August unter Druck: Der Epra/Nareit Global Dividend+ verlor 4,0 Prozent, steht seit Jahresbeginn aber noch bei 10,5 Prozent. Bei den Anleihen dominierten ebenfalls rote Vorzeichen bei langen Laufzeiten: Bundesanleihen-Langläufer verloren im August 1,5 Prozent und liegen seit Jahresbeginn bei minus 2,9 Prozent. Kurzläufer-Bundesanleihen hielten sich dagegen stabil bei 0,0 Prozent im Monat.

US-Staatsanleihen gaben 0,3 Prozent nach und stehen bei 0,4 Prozent YTD. Euro-Hochzinsanleihen zeigten sich mit plus 0,5 Prozent robuster, Schwellenländer-Anleihen legten 0,2 Prozent zu und kommen auf 2,8 Prozent seit Jahresbeginn.

Sektoren: IT und Rohstoffe als Performance-Duo

Bei den globalen Sektoren führten Technologie und Grundstoffe das Feld an. Der MSCI World Information Technology gewann im August 5,5 Prozent und steht seit Jahresbeginn bei 25,1 Prozent. Grundstoffe legten 9,1 Prozent zu, kommen aber nur auf 20,9 Prozent YTD.

Schwächer entwickelten sich dagegen Versorger mit minus 3,8 Prozent im August sowie Basis-Konsumgüter mit minus 1,8 Prozent. Auch Industrie gab um 1,1 Prozent nach.

Bei den Anlage-Faktoren setzte sich Value an die Spitze: Der MSCI World Enhanced Value gewann 3,9 Prozent im Monat und steht seit Jahresbeginn bei starken 39,1 Prozent. Low Volatility legte 2,0 Prozent zu, Nebenwerte 1,9 Prozent. Momentum blieb mit 0,9 Prozent im Monat und 19,4 Prozent YTD vergleichsweise moderat.

Die 10 beliebtesten ETFs im August

Aber welche ETFs sind bei Anlegern gerade besonders gefragt?



Ein Indikator dafür ist die Anzahl der Views in unserer ETF-Analyse. Wer seine Anlageentscheidungen selbst trifft, findet in unserer Datenbank alle Informationen, Dokumente und Analysetools, die er benötigt. Außerdem ist es möglich, Fonds und ETFs gezielt in Musterdepots und Watchlisten zu kombinieren und tagesaktuell zu tracken.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen deshalb aus über 3.200 Produkten die zehn beliebtesten ETFs des Monats August vor. Klicken Sie sich durch und erfahren Sie, welche Produkte andere Anleger gerade am spannendsten finden und wie sie performen.

Wenn Sie außerdem interessiert, welche aktiven Fonds bei unseren Lesern zuletzt am beliebtesten waren, dann finden Sie diese Auswertung hier: Die beliebtesten aktiven Fonds im August. Außerdem: die beliebtesten ETFs des Jahres 2025.



Quelle: FWW Fonds-Explorer, Stand der Daten: 4. September 2026