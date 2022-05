Schroders-Expertin im Interview „Nachhaltigkeit hilft Unternehmen in Krisen“

DAS INVESTMENT: Frau Eggerstedt, woher rührt Ihr Interesse an Nachhaltigkeitsthemen?

Saida Eggerstedt: Meine Faszination für die Natur wurde mir schon in die Wiege gelegt. Ich wuchs in Bangladesch auf. Dort bestimmen Überschwemmungen, der Monsun und die Mangroven den Alltag. Als Studentin und später als Berufstätige im Finanzwesen stellte ich fest, dass die Bereitschaft, sich mit verschiedenen Interessengruppen auseinander- zusetzen, Unternehmen sehr gut durch Krisen bringen kann.

Welche Erfahrungen konnten Sie bisher bei Ihrer Arbeit am Kapitalmarkt sammeln?

Eggerstedt: Da ich in meiner Karriere sowohl Aktien- als auch Kreditportfolios verwaltet habe, decke ich verschiedene Seiten des Anlageuniversums ab und habe bereits viele Unternehmen kennengelernt. Ich versuche, über Zahlen hinauszublicken und mit Firmen an Transparenz und Governance zu arbeiten. Ich habe schon Nachhaltigkeitsfonds entwickelt und verwaltet, als diese noch in der Minderheit waren. Dadurch habe ich gelernt, dass Investoren glaubwürdige und innovative Wege brauchen, um langfristig bei der Sache zu bleiben. Schon morgen legen sie vielleicht noch mehr Wert auf Natur- und Humankapital als heute.

Wo kann die Fondsbranche in Sachen Nachhaltigkeit nachbessern?

Eggerstedt: Die Branche muss mehr zusammenarbeiten, wie beispielsweise in der Net Zero Asset Managers Initiative. Zudem sollten Asset Manager mehr Engagements mit größeren, aber auch mittelgroßen Unternehmen eingehen. Mit der Zeit werden Nachhaltigkeitsthemen sicher auch Teil der Ausbildung zum Chartered Financial Analyst. Ich hoffe, dass auch die Veröffentlichung nicht-finanzieller Daten stärker thematisiert wird, da sie sich auf die Finanzperformance von Unternehmen auswirken. Vermögensverwalter müssen auch lernen, wie sie ethnische Vielfalt fördern können. Das hilft, solide Entscheidungen zu treffen und Talente zu binden.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs liegen Rüstungs-Investments wieder im Trend. Was halten Sie davon?

Eggerstedt: In meinen Fonds gibt es keine Waffen-Investments.

Die Europäische Kommission stuft Atomkraft und das Verbrennen von Erdgas als nachhaltige Formen der Energiegewinnung ein. Was halten Sie als Nachhaltigkeitsexpertin persönlich davon?

Eggerstedt: Ich lege nicht in Kernenergie an. Trotzdem bin ich der Meinung, dass darüber diskutiert werden kann, kleinere Mengen bei Bedarf zur Verfügung zu stellen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Das muss allerdings in der Öffentlichkeit auf Akzeptanz stoßen. Gas ist ein fossiler Brennstoff, der den Übergang zu erneuerbaren Energien verzögern könnte. Er gehört auch nicht in nachhaltige Portfolios.

Welche nachhaltigen Investments bringen Anleger aktuell besonders nach vorne?

Eggerstedt: Unternehmen, die bei der Dekarbonisierung und beim Klima-Management führend sind oder ihren sozialen Einfluss verbessern. Zudem können sich Investments in Finanzunternehmen lohnen, die nachhaltige Produkte anbieten und den Übergang zu Netto-Null-Emissionen unterstützen.

Von welchen als nachhaltig deklarierten Wertpapieren distanzieren Sie sich?

Eggerstedt: Ich bin kein Fan des Öl- und Gassektors oder von kohlenstoffintensiven Unternehmen. Sie zerstören die Artenvielfalt. Wir versuchen, Wertpapiere von Firmen zu veräußern, die Probleme mit ihren Angestellten oder ihren Kunden haben oder nur kurzfristige Gewinne anstreben.