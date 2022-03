EY-Spezialistin Wie sich Anbieter von ESG-Daten unterscheiden

Überblick

Die Auswahl des richtigen ESG-Datenanbieters beginnt damit, die eigenen Datenanforderungen zu kennen und zu verstehen.

Die von uns durchgeführte Analyse von mehr als 100 Datenanbietern und deren Datendienstangeboten zeigt, wie diese die ESG-Kernthemen unterschiedlich abdecken.

Finanzdienstleister sollten vier konkrete Schritte unternehmen, um aus externen ESG-Daten den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.

Wenn es um Daten geht, gilt die Regel „garbage in, garbage out“ für grüne Investitionen genauso wie für andere Investitionsstrategien. Investoren benötigen in bestimmtem Umfang standardisierte Daten, um Relevanz, Objektivität und Vergleichbarkeit herzustellen. Allerdings stehen sie fragmentierten Daten aus zahlreichen Quellen gegenüber – Unternehmensberichten, Zeitungsartikeln, von Datenanbietern und Rating-Agenturen.

Angesichts immer ausgereifterer Berichtsstandards für Unternehmen und der Vielzahl von Taxonomien und Methodiken, auf die die ESG-Datenanbieter zurückgreifen, stellt die Qualität und Konsistenz der ESG-Daten aktuell eine echte Herausforderung dar.

Da Investoren gleichzeitig aber präzisere und transparentere Informationen für ihre Investitionsentscheidungen fordern und zunehmend Bedenken wegen Greenwashing haben, ist es geboten, dass die ESG-Datenintegration schnell vorangeht. Wir bei EY sind davon überzeugt, dass die ESG-Berichterstattung dieselbe Bedeutung haben sollte wie die Finanzberichterstattung. Entsprechend sollte sie auch reguliert werden - dann können Investoren die wirtschaftliche Auswirkung unterschiedlicher ESG-Strategien und -Ziele besser beurteilen.

Unsere Recherchen ergaben, dass führende Finanzdienstleistungsunternehmen damit begonnen haben, ESG-Teams in ihre Systeme und Prozesse einzubinden. Außerdem setzen sie zunehmend umfangreiche Daten- und Technologielösungen ein. Diese ermöglichen es Portfoliomanagern, ESG-Kennzahlen genauso schnell wie herkömmliche Finanzkennzahlen abzurufen. Viele dieser führenden Unternehmen verlassen sich nicht länger ausschließlich auf ESG-Datenanbieter. Vielmehr kombinieren sie Daten externer Dienstleister mit unternehmenseigenen Daten, um einen tieferen Einblick zu gewinnen. Auch kleinere Finanzdienstleister sind mittlerweile dazu übergegangen, mehrere Datensätze zu erwerben und diese in ihre eigene Analyse einzubinden.

Diesen signifikanten Investitionen in Daten, Systeme und Spezialisten steht eine komplexe und uneinheitliche Struktur bei ESG-Ratingagenturen und ESG-Datenanbietern gegenüber. Das Problem: Finanzdienstleister können Anbieter und Lösungen nur schwer miteinander vergleichen. Denn die zugrunde liegenden Datenquellen sind untereinander wenig konsistent. Hinzu kommt die Herausforderung, herauszufinden, welche der unterschiedlichen Lösungen auf dem Markt am besten für die speziellen ESG-Datenerfordernisse der Finanzdienstleister geeignet sind.

Vergleich der ESG-Datenanbieter

Unsere Untersuchung von mehr als 60 der größten Finanzdienstleister in Europa und den USA hat ergeben: Die meisten Unternehmen greifen auf zwei bis fünf Anbieter zurück, um ihren Bedarf an ESG-Daten zu decken. Einige wenden sich an bis zu zehn externe Dienstleister. Eines ist offensichtlich: Eine universelle ESG-Datenlösung, die alle Bedürfnisse befriedigt, gibt es nicht.

Um unsere Kunden bei der Integration von ESG-Daten in ihre Prozesse und Systeme zu unterstützen, analysieren wir regelmäßig den Markt der ESG-Datenanbieter und untersuchen dabei über 100 Anbieter und deren Datendienstangebote. Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Analyse sind: