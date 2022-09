Scope-Fondsrating-Update September 2022 Europäische Aktien und Anleihen verzeichnen hohe Verluste

Auch im September erhielten zahlreiche Fonds und ihre Manager von der Rating-Agentur Scope ihren Leistungsausweis. 51 Portfolios wurden erstmals bewertet, 33 Prozent davon erhielten auf Anhieb ein Top-Rating. Das Fondsrating der Berliner bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko. Die Fonds werden mit Buchstaben von A bis E bewertet. Als Top-Rating gelten dabei A- und B-Ratings.

Spitzenbewertung für Ninety One GSF Global Franchise

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Das Portfolio des Ninety One GSF Global Franchise (ISIN: LU0846948197) ist mit 31 Titeln sehr konzentriert. Im Fonds befinden globale Qualitätsunternehmen, die sich nach Angaben von Scope durch eine gute Wettbewerbsposition sowie stabile Bilanzen und stabile, idealerweise wachsende Cashflows auszeichnen. In den Technologiesektor sind 41 Prozent des Vermögens investiert. Ende August waren die Top-Positionen im Portfolio Microsoft mit 8,5 Prozent, Alphabet mit 6,5 Prozent und Automatic Data Processing mit 5,2 Prozent.

Die Strategie legte gegenüber der Vergleichsgruppe (Peergroup) Aktien-Welt eine bessere Performance hin. So betrug die Wertentwicklung des Fonds über fünf Jahre 10,5 Prozent jährlich – die Peergroup kam dagegen nur auf 7,3 Prozent pro Jahr. Auch seit Jahresanfang liegt der Fonds mit minus 3,6 Prozent gegenüber minus 6,9 Prozent deutlich vor seinen Mitbewerbern.

Artikel-9-Fonds mit Top-Rating

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Auch ein Artikel-9-Fonds schaffte es in das Scope-Rating. Der BNP Paribas Climate Impact (LU0406802685) verfolgt einen themenorientierten Impact-Ansatz und wird bei Scope in der Peergroup Aktien-Ökologie geführt. Nach mehr als vier Jahren schaffte der Fonds seit Ende August 2022 es wieder in ein Top-Rating. Hintergrund ist vor allem die verbesserte Performance in den vergangenen Monaten. Der Inhalt des Portfolios grenzt sich laut Scope durch Unternehmen, die nur in einem Bereich tätig sind (Pure-Play-Unternehmen), von anderen globalen Aktienfonds ab.

Schwerpunkt des Fonds liegt auf Industrie- und Technologieunternehmen mit jeweils 43 und 23 Prozent Portfolioanteil, gefolgt von Versorgern mit 11 Prozent. Die größten Positionen sind Brambles mit 2,9 Prozent, Darling Ingredients mit 2,8 Prozent und Hubbell mit 2,8 Prozent. Die Wertentwicklung über drei und fünf Jahre betrug 13 und 10,5 Prozent pro Jahr, was auch den Peergroup-Durchschnitt von 12,6 Prozent und 9,7 Prozent pro Jahr schlägt. Auch die Risikokennzahlen maximaler Verlust und Volatilität liegen über fünf Jahre mit minus 22,6 und 17,8 Prozent deutlich über denen der Peergroup mit minus 18,1 und 16,4 Prozent.

Fonds-Aufsteiger im September: