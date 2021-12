Bildstrecke So nachhaltig sind 12 der größten Fondsgesellschaften

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt für Fonds- und ETF-Anbieter sowohl im Privatkunden- als auch im institutionellen Bereich immer mehr an Bedeutung. Bei Privatanlegern dürfte unter anderem die Jugendbewegung „Fridays for Future“ den Blick fürs nachhaltige Investieren geschärft haben. Bei institutionellen Anlegern kommen darüber hinaus oft Restriktionen hinzu, die ebenfalls das Anlegen in „grüne“ Produkte fördern.

Und wie reagiert die Fondsbranche auf diesen Trend? Um dies herauszufinden, fragten wir die Verantwortlichen von 20 größten Fondsgesellschaften, die (auch) in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. 12 haben geantwortet. Klicken Sie sich durch!