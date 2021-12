Drittes Quartal 2021 BVI meldet, mehr als jeder achte Euro geht in nachhaltige Fonds

Unsere Umwelt ist nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Finanzbranche Thema Nummer 1. Das verdeutlichen die Zahlen für das dritte Quartal des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI).

Nachhaltige Publikumsfonds verwalteten Ende September 339 Milliarden Euro, was 24 Prozent des gesamten Vermögens in Publikumsfonds entspricht. Spezialfonds kamen auf 113 Milliarden Euro. Somit sind insgesamt 452 Milliarden Euro in Artikel-8- oder gar Artikel-9-Fonds angelegt. Im Vergleich zum Juni ist das ein Wachstum von rund 7 Prozent. Dadurch geht mehr als jeder achte Euro in Deutschland in nachhaltige Fonds.

Quelle: BVI

Die Hauptrolle spielen jedoch nicht neu aufgelegte Produkte, sondern welche, die an ESG-Kriterien angepasst wurden. Rund drei Viertel des Wachstums entfallen nämlich auf im März umgestellte Fonds. Grund dafür war die in Kraft getretene EU-Offenlegungsverordnung. Neuauflagen nehmen dagegen nur 11 Prozent ein. Laut BVI hat der rechtliche Rahmen somit dazu beigetragen, dass Investoren ihr Geld nachhaltig anlegen.