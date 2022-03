Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Thomas Portig empfiehlt den Legg Mason Clearbridge US Equity Sustainability Leaders

Zugegeben, der Name klingt etwas sperrig, dafür ist die Investmentphilosophie des Legg Mason Clearbridge US Equity Sustainability Leaders (ISIN: IE00BZ1G4Q59) leicht erklärt. Die Portfoliomanager Mary Jane McQuillen und Derek Deutsch legen in US-Unternehmen an, die sowohl finanziellen Kriterien als auch Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (engl.: Environment, Social, Governance, kurz: ESG) entsprechen.

Anders ausgedrückt: Die Experten konzentrieren sich auf Unternehmen, die ihrer Ansicht nach Produkte und Dienstleistungen anbieten, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken. Das Analyseunternehmen Morningstar belohnt diese Bemühungen mit fünf von fünf möglichen Globen bei seinem Nachhaltigkeits-Rating.

Für Anleger, die eine ESG-konforme US-Anlagemöglichkeit suchen, wählen McQuillen und Deutsch aus einem Investment-Universum von rund 3.000 US-Aktien ein relativ breit diversifiziertes ESG-Portfolio aus cirka 50 Wertpapieren aus.

Die drei größten Sektoren im Legg Mason Clearbridge US Equity Sustainability Leaders sind Informationstechnologie (rund 28 Prozent), Gesundheitswesen (14 Prozent) und Konsumgüter (14 Prozent). Entsprechend sind die fünf größten Positionen Microsoft, Apple, Bank of America, United Health und CVS Health. Der Fonds wird als ausschüttende und als thesaurierende Anteilsklasse angeboten. Zum Thema Gleichstellung der Geschlechter: Das Fondmanagement-Team besteht aus einer Frau und einem mann