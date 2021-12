Asset Allocation aktuell „Stiftungen brauchen dividendenstarke Aktien im Portfolio“

Der Kapitalmarkt hält so manche Stolperfalle bereit: Immer weniger Anleihen bieten die nötige Rendite, die Preise für Aktien steigen und so manche windige Kryptowährung buhlt um die Gunst der Investoren. Bernhard Matthes leitet das Asset Management der Bank für Kirche und Caritas. In diesem Gespräch erläutert er seine Anlagestrategie.