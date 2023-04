ETF der Woche Verteidigungs-ETF: Ist Rüstung ein gutes Investment?

Angesichts der globalen Unsicherheit konnten sich viele Rüstungskonzerne über enorme Kurssprünge freuen. Der Vermögensverwalter Vaneck hat nun den ersten in der EU handelbaren Rüstungs-ETF auf den Markt gebracht. Wir zeigen, was drin ist und welche Vor- und Nachteile Rüstungs-Investments haben.

Cybertruppe der Bundeswehr in Rheinbach: Der Vaneck-ETF investiert auch in Unternehmen, die auf Cybersicherheitssoftware spezialisiert sind.

Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine haben sich auch viele Gewissheiten mit einem Schlag in Luft aufgelöst. So schien nicht nur ein Krieg in Europa lange undenkbar. Auch Waffenlieferung in Kriegsgebiete oder Investments in Rüstungskonzerne hätten viele wohl noch vor einem Jahr kategorisch ausgeschlossen.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Mit Russlands Überfall auf die Ukraine haben viele auch ihre Einstellung zu Waffen grundlegend überdacht. Denn: Dass einem Diktator, der ohne Rücksicht auf Verluste ein Land angreift, das Feld einfach kampflos überlassen wird, wollen die Wenigsten.

Rüstungs-Aktien im Aufwind

Aus ihrer Notwendigkeit zur Verteidigung resultiert ein weiterer Punkt, der für Rüstung sprechen kann: Sie ist ein lukratives Geschäft. Seit Ausbruch des Kriegs haben die Aktien vieler Rüstungskonzerne satte Kursgewinne eingefahren. Ein Beispiel ist der Düsseldorfer Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich im Laufe eines Jahres mehr als verdoppelt. Der Preis einer Aktie kletterte von 96 Euro am 28. Februar 2022 auf 263 Euro am 10. April 2023.

Ein Grund für die Kursgewinne: Da sich die Sicherheitslage durch den Krieg verändert hat, sind insbesondere viele europäische Länder nun doch bereit, mehr Geld für Rüstung auszugeben. So hat etwa die Bundesregierung zugesagt, in den kommenden Jahren 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren. Auch andere Staaten wollen mehr ausgeben, um das Nato-Ziel, 2 Prozent des BIP in Verteidigung zu investieren, in Zukunft zu erreichen.

Die staatlichen Zusagen sind für die Rüstungskonzerne von besonderer Bedeutung, da Staaten die primären Nachfrager von Verteidigungsgütern sind. Angesichts der angespannten Sicherheitslage und der gestiegenen Verteidigungsausgaben vieler Länder können viele Rüstungsunternehmen sich aktuell über volle Auftragsbücher freuen.

Was ist ein Verteidigungs-ETF?

Doch wie können Anleger in Verteidigungsgüter investieren? Neben Aktien von Rüstungskonzernen, bieten Verteidigungs-ETFs eine breit gestreute Möglichkeit an der derzeitigen Marktentwicklung zu partizipieren.

Ein Rüstungs-ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen investiert, die im Bereich Verteidigung tätig sind. Aufgrund seines spezifischen Schwerpunkts zählt er damit zu den Themen-ETFs.

Die enthaltenen Unternehmen produzieren Ausrüstung für das Militär. Dazu gehören beispielsweise:

Waffen und Waffensysteme,

Munition,

Militärfahrzeuge,

Kommunikations- und Überwachungstechnologie,

Güter für Überschwemmungsbekämpfung oder Schutz vor Feuer.

Vaneck Defense ETF: Einziger Rüstungs-ETF in der EU

Der Vaneck Defense UCITS ETF (ISIN: IE000YYE6WK5) ist aktuell der einzige ETF, mit dem Anleger aus der EU gezielt in den Verteidigungssektor investieren können. Mit einem Pure-Play-Ansatz will der Fonds in Unternehmen investieren, die die Mehrheit ihres Umsatzes mit den folgenden Produkten oder Dienstleistungen im Bereich Verteidigung erzielen:

Verteidigungsausrüstung,

Luft- und Raumfahrttechnik,

Kommunikationssysteme und -dienstleistungen,

Satellitentechnik,

unbemannte Luftfahrzeuge,

Sicherheitssoftware,

IT-Hardware und -Dienstleistungen,

Cybersicherheitssoftware,

Schulungs- und Simulationslösungen,

digitale Forensik,

Ortungsgeräte

sowie Anwendungen zur e-Authentifizierung oder biometrischen Identifizierung.

Dazu folgt der ETF dem Market Vector Global Defense Industry Index.

Unternehmen, die ihren Umsatz mit umstrittenen Waffen wie etwa Massenvernichtungswaffen, Atomwaffen, Landminen oder Streumunition erzielen oder nachweislich etablierte Normen nicht eingehalten haben beziehungsweise in Verdacht stehen, dies zu tun, werden ausgeschlossen.

„Die Verteidigungsbranche ist in Europa traditionell ein sensibles Thema. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich die Sichtweise auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik jedoch geändert“, erklärt Martijn Rozemuller, CEO bei Vaneck Europe. „Aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine, der Spannungen in Asien sowie der weltweiten Unsicherheit ist das Thema Sicherheit und Verteidigung nach Jahren der Zurückhaltung wieder in den Köpfen der Anleger angekommen.“

Viele Regierungen westeuropäischer Länder, die in der Vergangenheit immer wieder das Zwei-Prozent-Ziel der NATO für Militärausgaben verfehlt haben, haben nun angekündigt, erhebliche Investitionen in die Verteidigungsinfrastruktur und -bestände vorzunehmen und die Zielmarke von zwei Prozent auch in Zukunft einzuhalten. „Unternehmen aus der Sicherheits- und Rüstungsindustrie könnten von dieser Entwicklung in den kommenden Jahren langfristig profitieren“, sagt Rozemuller.

Fokus auf US-Unternehmen

Unternehmen aus den USA sind mit einem Anteil von 59,1 Prozent am stärksten im Index gewichtet. Auf Platz zwei und drei folgen Frankreich (21,3 Prozent) und Italien (4,1 Prozent).

Ländergewichtung Vaneck Defense ETF © Vaneck

Der US-Fokus lässt sich damit erklären, dass die USA traditionell das Land mit den höchsten Ausgaben für Verteidigung und Militär sind, weshalb viele der großen Rüstungskonzerne sich in den USA befinden.

Bei den Sektoren dominieren Industriewerte mit 76,4 Prozent gegenüber Informationstechnologie mit 23,5 Prozent.

Die Top-Holdings im ETF sind:

Thales ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Frankreich. Das Unternehmen wurde 2000 durch den Zusammenschluss von Alcatel Alenia Space und der Geschäftseinheit „Defense Electronics“ von Thomson-CSF gegründet. Thales ist ein führender Anbieter von Lösungen und Technologien in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine breite Palette von Produkten, darunter Radarsysteme, Kommunikationssysteme, Satelliten, Flugsicherungssysteme, Cybersecurity-Produkte und -Dienstleistungen sowie elektronische Kriegsführungssysteme: 9,1 Prozent

ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Frankreich. Das Unternehmen wurde 2000 durch den Zusammenschluss von Alcatel Alenia Space und der Geschäftseinheit „Defense Electronics“ von Thomson-CSF gegründet. Thales ist ein führender Anbieter von Lösungen und Technologien in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine breite Palette von Produkten, darunter Radarsysteme, Kommunikationssysteme, Satelliten, Flugsicherungssysteme, Cybersecurity-Produkte und -Dienstleistungen sowie elektronische Kriegsführungssysteme: Safran ist ein französisches Multitechnologie-Unternehmen, das 2005 aus der Fusion von Snecma und Sagem entstand. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Paris und beschäftigt weltweit etwa 95.000 Mitarbeiter in mehr als 60 Ländern. Safran ist auch ein wichtiger Lieferant von Verteidigungs- und Sicherheitssystemen für Regierungen und Unternehmen weltweit. Das Unternehmen stellt unter anderem Flugsicherungssysteme, Überwachungssysteme, Waffensteuerungen und elektronische Kriegsführungssysteme her. Im Bereich digitale Identität und Sicherheit bietet Safran biometrische Identifikationslösungen, einschließlich Fingerabdruck- und Gesichtserkennungssysteme, sowie Cybersecurity-Produkte und -Dienstleistungen an: 8,4 Prozent

ist ein französisches Multitechnologie-Unternehmen, das 2005 aus der Fusion von Snecma und Sagem entstand. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Paris und beschäftigt weltweit etwa 95.000 Mitarbeiter in mehr als 60 Ländern. Safran ist auch ein wichtiger Lieferant von Verteidigungs- und Sicherheitssystemen für Regierungen und Unternehmen weltweit. Das Unternehmen stellt unter anderem Flugsicherungssysteme, Überwachungssysteme, Waffensteuerungen und elektronische Kriegsführungssysteme her. Im Bereich digitale Identität und Sicherheit bietet Safran biometrische Identifikationslösungen, einschließlich Fingerabdruck- und Gesichtserkennungssysteme, sowie Cybersecurity-Produkte und -Dienstleistungen an: Booz Allen Hamilton ist ein amerikanisches Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in McLean, Virginia. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat im Laufe der Zeit verschiedene Umstrukturierungen durchlaufen. Heute ist es bekannt für seine Arbeit im Bereich der Cybersicherheit, aber auch für seine Expertise in den Bereichen Big Data, künstliche Intelligenz, Cloud Computing und digitale Transformation. Zu den bekanntesten Projekten von Booz Allen Hamilton gehört die Unterstützung der US-Regierung bei der Verbesserung der nationalen Cybersicherheit und der Überwachung des Internets. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch mit der NASA zusammengearbeitet, um Technologien für zukünftige Weltraummissionen zu entwickeln: 8 Prozent

Rüstung – ein unmoralisches Investment?

Investments in Militärausrüstung zählten wohl lange Zeit zu den umstrittensten Anlagemöglichkeiten. Durch den Krieg in der Ukraine haben viele Menschen ihre Haltung zu Waffen allerdings grundsätzlich überdacht. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Waffen im Falle eines tatsächlich eintretenden Krieges immer viel Leid und Zerstörung mit sich bringen, sodass die ethische Haltung hier weiter elementar bleibt.

Am Ende musst du für dich selbst entscheiden, ob die Rüstungsindustrie für dich eher der Verteidigung und der nationalen Sicherheit dient, du dich wie bei anderen Investments pragmatisch auf die zu erwartenden Gewinne konzentrierst oder das zu erwartende Leid für dich im Vordergrund steht, das Waffen, die aufs Töten ausgelegt sind, mit sich bringen können.

Ist Rüstung ein gutes Investment?

Von den moralischen Aspekten abgesehen, lässt sich sagen, dass die Rüstungsindustrie angesichts der steigenden Verteidigungsausgaben der westlichen Länder und neuer geopolitischer Spannungen definitiv Wachstumspotenzial bietet.

Als Anleger solltest du dir allerdings darüber im Klaren sein, dass die Abhängigkeit der Rüstungsindustrie von der staatlichen Nachfrage auch ein Nachteil sein kann. Denn in Friedenszeiten fragen die Länder automatisch weniger Rüstungsgüter nach.

Ein weiterer Nachteil ist die Konzentration auf US-Aktien und die daraus folgende Abhängigkeit von der geo- und außenpolitischen Situation der USA. Diese kann sich insbesondere dann negativ auswirken, wenn dein restliches Depot durch Anlagen in den MSCI World und ähnliche Welt-ETFs bereits einen US-Bias aufweist.

Beachten solltest du dabei außerdem, dass auch in breit diversifizierten Weltportfolio bereits Rüstungstitel enthalten sind. Folglich profitierst du bereits hier von der steigenden Nachfrage nach Verteidigungsgütern und musst für dich entscheiden, ob du wirklich eine Übergewichtung in Form eines Themen-ETFs eingehen willst.

Denn: In ETFs zu investieren, die auf nur ein Thema setzen, ist in der Regel risikoreicher, da ihre Entwicklung stark von den Trends in diesem bestimmten Bereich beeinflusst wird. Wenn ein ETF also ausschließlich in Unternehmen investiert, die auf Rüstung spezialisiert sind, und es kommt zu einem Einbruch der Branche, dann wird der ETF davon stärker betroffen sein als ein breiter diversifizierter ETF, der auch in andere Branchen investiert. Auf der anderen Seite kann ein Rüstungs-ETF, wenn die Branche gut läuft, aber auch eine höhere Rendite erzielen als ein breiter diversifizierter ETF.