Dax, Dax und Dax Worin sich Dax ESG Target, Dax 50 ESG und Dax unterscheiden

Machen wir uns nichts vor: Sonderlich nachhaltig kommt der deutsche Elite-Index Dax schon seit Jahren nicht mehr daher. Da sind zum Beispiel die Fortschritt-Ausbremser von Volkswagen, BMW und Daimler, gefolgt von Monsanto-Aufkäufer Bayer bis hin zu Wirecard, über die wir an dieser Stelle mal den Mantel des Schweigens decken wollen.

Was also tun, wenn man nachhaltig anlegen will oder muss und trotzdem die erste Reihe auf dem deutschen Börsenparkett mitnehmen will? Man wählt eine Alternative zum Dax, die in Bezug auf die Zauberbuchstaben ESG (für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besser abschneidet.

Und von denen hat Qontigo, die Indextochter der Deutschen Börse, derzeit zwei nennenswerte im Angebot: den Dax 50 ESG und den Dax ESG Target, zu dem zuletzt die ETF-Marke von Blackrock, iShares, einen ETF auflegte (DE000A0Q4R69). Und die beiden unterscheiden sich enorm voneinander.

>>>Drei auf diese Indizes erhältliche ETFs haben wir Ihnen hier in einer Tabelle gegenübergestellt.

Das beginnt schon damit, wie groß die Indizes sind. Der Dax 50 ESG enthält – wie der Name schon sagt – 50 Aktien. Beim Dax ESG Target sind es wie beim großen Vorbild lediglich 30. Beim 50er Dax fliegen Unternehmen raus, die in sogenannten kontroversen Geschäften aktiv sind: kontroverse Waffen, Tabak, Kernenergie, Kraftwerkskohle oder Rüstungsgüter. Oder Unternehmen die „die standardisierten ESG-Screens basierend auf den Ausschlüssen gemäß dem Global Standards Screening nicht bestehen“. Daneben berücksichtigt Qontigo für alle Indexbestandteile die ESG-Werte.

In den Index kommen nun die 50 größten Aktien aus dem H-Dax, die die genannten Kriterien erfüllen. Der H-Dax ist die Summe aus Dax, M-Dax und Tec-Dax. Damit steht der Index auf deutlich breiteren Füßen als der gern mal als zu klein bezeichnete klassische Dax. Im Gegenzug sind alle Einzelwerte auf ein Maximalanteil von 7 Prozent begrenzt. Beim klassischen Dax sind es 10 Prozent.

Die Schnittmenge zum Dax beträgt derzeit 25 Titel, nicht mit dabei sind diese hier: