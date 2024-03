Eine jüngst unternommene Reise von Mitgliedern des Teams für verantwortungsbewusstes Investieren von Columbia Threadneedle Investments nach Tokio zur „PRI in Person“, der weltweit größten Konferenz für verantwortungsbewusstes Investieren, unterstreicht unser Interesse für verantwortungsbewusstes Investieren in Japan und ganz Asien sowie unser Engagement in der Region für die Entwicklung eines dynamischen und gut funktionierenden Marktes für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen.

Die Praktiken für verantwortungsbewusstes Investieren in Asien werden oft als rückständig gegenüber der globalen Konkurrenz wahrgenommen. Dies wird in der Regel auf historische Hindernisse zurückgeführt, wie zum Beispiel ein begrenztes Verständnis von ESG-Themen und deren Integration in den Anlageprozess sowie ein Mangel an standardisierten und vergleichbaren ESG-Daten. Doch diese Hindernisse werden allmählich überwunden, da die Bedeutung von ESG-Themen, insbesondere von ökologischen und sozialen Themen, zunehmend anerkannt wird, nachdem sich asiatische Regierungen in jüngster Zeit zu Netto-Null-Emissionen und Kohlenstoffneutralität verpflichtet haben und die sozialen Probleme durch Covid-19 ans Licht gekommen sind. Quantitative und qualitative Verbesserungen bei der Offenlegung von ESG-Themen durch Unternehmen – angetrieben durch das Engagement der Anleger, die Börsen, die Regulierung und einen sich abzeichnenden Konsens über einen globalen Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung – haben dazu beigetragen, die Integration von ESG-Themen in den Anlageprozess zu fördern.

Ein größeres Bewusstsein für ESG-Themen hat bei Anlegern in Asien eine erhebliche Nachfrage nach ESG-Integration und -Produkten geschaffen. Der Marktanteil von ESG-Fonds in Asien hat sich seit Ende 2020 verdoppelt, wobei die Zuflüsse in ESG-Fonds mit Schwerpunkt Asien schneller wachsen als in jeder anderen Region. Die Zahl der asiatischen Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) hat sich zwischen 2020 und 2023 ebenfalls verdoppelt und liegt nun bei über 500.

Das regulatorische Umfeld in Asien entwickelt sich

Nach Europa verzeichnet Asien weltweit das größte Wachstum bei den Strategien einer nachhaltigen Finanzpolitik. Die asiatischen Regulierungsbehörden setzen eine Vielzahl von Maßnahmen um: Dazu gehört zum einen der Übergang von der freiwilligen Offenlegung von ESG-Informationen durch Unternehmen zu einer verpflichtenden Umsetzung. Zum anderen hat die Zunahme der verwalteten Vermögenswerte, die sich an den Prinzipien für verantwortliches Investieren orientieren, die Regulierungsbehörden dazu veranlasst, ESG-Fonds-Offenlegungen und Kennzeichnungsvorschriften zu erlassen, um Greenwashing zu bekämpfen. Weitere Schwerpunkte für asiatische Entscheidungsträger sind nachhaltige und grüne Finanztaxonomien sowie die Einführung und Überarbeitung von Stewardship-Kodizes.

Wichtige ESG-Themen in Asien

Trotz der strukturellen Diversität der Volkswirtschaften Asiens sehen sie sich alle mit der zentralen Aufgabe konfrontiert, ihre ökonomische Entwicklung zu stabilisieren und zugleich ihre wirtschaftlichen Abläufe an die Zielsetzungen des Pariser Klimaabkommens anzupassen.

Bevölkerungszuwachs, steigende Einkommen und Urbanisierung werden die Energienachfrage in der Region erhöhen. Da etwa 85 Prozent des derzeitigen asiatischen Energiebedarfs durch fossile Brennstoffe gedeckt werden, wird erwartet, dass der Anteil Asiens an den globalen Treibhausgasemissionen steigen wird, obwohl der Pro-Kopf-Fußabdruck geringer ist als im globalen Durchschnitt.

Mehr von Columbia Threadneedle Investments zum Thema verantwortungsvolles Investieren lesen Sie hier.