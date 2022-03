Am Hauptsitz Paris Comgest mit zwei neuen ESG-Spezialistinnen

Die Fondsgesellschaft Comgest hat ihr Team für nachhaltige Geldanlagen ausgebaut. Neu ins ESG-Team (ESG = ökologisch, sozial, gute Unternehmensführung) kommen Alix Faure und Marie Gauthier. Faure tritt in die neu geschaffene Position einer Leiterin Responsible Development, Gauthier kommt allgemein als ESG-Spezialistin an Bord. Beide Neuzugänge sollen die Nachhaltigkeitsstrategie von Comgest umzusetzen helfen und diese auch gegenüber Dritten kommunizieren. Zudem sollen sie die Zusammenarbeit zwischen Nachhaltigkeitsprofis und dem Anlageteam von Comgest koordinieren.

Alix Faure bringt mehr als 17 Jahre Erfahrung bei Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung mit. Sie war zuvor Leiterin Nachhaltige Anlagen beim französischen Vermögensverwalterverband AFG. Dort verantwortete sie strategische Nachhaltigkeitsprojekte der französischen Vermögensverwaltungsbranche und kümmerte sich um branchenweite ESG-Standards. Zudem wirkte sie als Verbandssprecherin als Lobbyistin für nachhaltige Finanzierungen auf der französischen und der EU-Gesetzesebene.

Mittlerweile acht ESG-Profis

Marie Gathier war zuvor Vizepräsidentin für nachhaltige Finanzen bei der Umweltschutz-Organisation World Wide Fund for Nature (WWF) in Singapur. Sie ist neun Jahre lang im gemeinnützigen Sektor tätig gewesen und hat zu Nachhaltigkeitsthemen beraten. Dabei hat sie unter anderem mit Vermögensverwaltern zusammengearbeitet, um ESG-Bewusstsein zu stärken. In der Vergangenheit war sie zudem als Nachhaltigkeits-Spezialistin beim Beratungshaus PwC Singapur tätig gewesen.

Inklusive der Neuzugänge umfasst das Comgest-ESG-Team, geleitet von Sébastien Thévoux-Chabuel, nun acht Personen. Alle arbeiten am Hauptsitz Paris.



Comgest ist weltweit an zwölf Standorten vertreten. In Publikumsfonds und Spezialmandaten verwaltet die Gesellschaft rund 41 Milliarden Euro.