European ESG ETF Barometer „Die Begeisterung für bestimmte ETFs hat abgenommen“

DAS INVESTMENT: Herr Hecher, zwar erwarten 81 Prozent der europäischen Anleger, dass das in ESG-ETFs verwaltete Vermögen in den kommenden zwölf Monaten stabil bleibt oder steigt. Allerdings waren es vor einem halben Jahr noch 91 Prozent. Wie ist das zu erklären?

Claus Hecher: Unsere Umfrage zeigt, dass sich die Erwartungen der Investoren je nach Marktbedingungen und regulatorischen Entwicklungen sehr schnell ändern können. Der Rückgang ist möglicherweise auf die Performance im Jahr 2022 zurückzuführen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf die regionalen Unterschiede: Befragte aus dem Vereinigten Königreich sind mit 96 Prozent am optimistischsten, wohingegen in Deutschland nur 68 Prozent der Anleger daran glauben, dass auch im kommenden Jahr weiterhin Vermögen in nachhaltige ETFs fließen wird.

Das sind keine guten Nachrichten…

Hecher: Auf den ersten Blick haben Sie Recht, Sie müssen aber differenzieren. Anleger interessieren sich zunehmend für Strategien, die auf die Verringerung von Emissionen in Übereinstimmung mit den Pariser Klimazielen ausgerichtet sind: 36 Prozent der Befragten zeigen ein großes Interesse an ETFs, die kohlenstoffarm beziehungsweise auf die Reduzierung von Emissionen ausgerichtet sind oder sich an der Paris-Aligned Benchmark orientieren. Das ist eine deutliche Zunahme gegenüber der Umfrage von vor sechs Monaten, als sich noch lediglich 14 Prozent für diese Art von Strategien interessierten. Das sind durchaus gute Nachrichten für das Klima!

Welche Strategien stehen neben klimafreundlichen ETFs noch im Fokus der Investoren?

Hecher: Weitere thematische Schwerpunkte, die für Anleger von Interesse sind, sind unter anderem Batterieinnovationen, Wasserstoff und die Elektrifizierung des Verkehrs. Bei der Befragung vor einem halben Jahr fanden lediglich 8 Prozent der Investoren diese Themen vielversprechend – jetzt sind es bereits 33 Prozent.

Für eine nachhaltige Zukunft spielt nicht nur der Klimaschutz eine wesentliche Rolle. Auch das globale Müllproblem wird immer größer. Wie sieht hier das Engagement der Investoren aus?

Hecher: Die Begeisterung für ETFs mit Schwerpunkten auf der Kreislaufwirtschaft und der blauen Wirtschaft, die auf den Schutz der Meere abzielt, hat abgenommen. Der Anteil der Anleger, die in diese Themen investieren wollen, ist von 61 Prozent auf 26 Prozent beziehungsweise von 48 Prozent auf 32 Prozent gesunken.

Warum ist das Interesse an diesen Themen aus Ihrer Sicht derart zurückgegangen?

Hecher: Die europaweite Nachfrage nach Themen-ETFs war 2022 mit Zuflüssen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro generell sehr deutlich niedriger als im Jahr 2021, als es laut Morningstar 11,2 Milliarden Euro waren. Das spiegelt sich dann auch in unserer Umfrage wider. Entgegen diesem Trend sahen wir aber stetige Zuflüsse in unseren ETF mit Fokus auf der Kreislaufwirtschaft. Dieser wurde im April 2019 aufgelegt und verwaltet inzwischen bereits mehr als 700 Millionen Euro.

Grundsätzlich blicken die Anleger aber positiv auf nachhaltige ETFs?

Hecher: Absolut, denn unsere Umfrage zeigt auch: 66 Prozent der befragten Investoren sind der Ansicht, dass die ihnen zur Verfügung stehenden ETFs echte Nachhaltigkeitsvorteile aufweisen. Das gilt besonders für Schweizer Investoren, von denen 74 Prozent davon überzeugt sind, sowie mit Blick auf die Investorengruppen für Pensionsfonds mit 85 Prozent.

Es gibt eine Vielzahl von ESG-ETF. Worauf kommt es Investoren bei der Auswahl an?

Hecher: Anleger setzen dabei vor allem auf drei Kriterien: An der Spitze stehen Nachhaltigkeitslabels und Zertifizierungen mit 18 Prozent. Darauf folgen die Glaubwürdigkeit und Expertise der Anbieter in Bezug auf ESG mit 15 Prozent sowie der Tracking-Error im Vergleich zur Benchmark mit 14 Prozent. Beim Thema Glaubwürdigkeit geht es den Investoren insbesondere um das Thema Stewardship. Das heißt: Dass die Asset Manager ihre Stimmrechte – auch die, die sich aus den ETFs ergeben – verantwortungsvoll wahrnehmen. Dazu gehört beispielsweise das konkrete Stimmrechtsverhalten bei klimarelevanten Tagesordnungspunkten bei der Hauptversammlung. So haben wir im vergangenen Jahr 92 Prozent der Anträge mit klimafreundlicher Zielrichtung auf Hauptversammlungen unterstützt und konsequent gegen alle klimafeindlichen Anträge votiert.

Welche Rolle können thematische ETFs in einem diversifizierten Portfolio spielen?

Hecher: Das Quantitative Research Team von BNP Paribas Asset Management hat in der 2022 veröffentlichten Studie „Allocating to Thematic Investments“ die Auswirkungen analysiert, die die Beimischung thematischer Investments auf Rendite und Risiko eines ausgewogenen Portfolios hat. Das Ergebnis: Die Diversifikation eines Portfolios aus europäischen und US-Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen in Euro und US-Dollar mit klassischen Satelliteninvestments wie Small Caps oder Schwellenländeranleihen führt zu einer Renditesteigerung bei erhöhtem Risiko. Thematische Satelliteninvestments leisten einen stärkeren Beitrag zur Renditesteigerung – ohne aber das Risiko zu erhöhen.

BNP Paribas Asset Management hat bereits 2008 mit dem BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe als erster Vermögensverwalter einen emissionsarmen ETF aufgelegt. Seither haben Sie Ihre Produktpalette stetig erweitert. Was planen Sie für die Zukunft?

Hecher: Unser Angebot deckt neben dem Klimathema aktuell die Bereiche Biodiversität, Blue Economy, grüne Immobilien, nachhaltige Infrastruktur, Medizintechnik, grüner Wasserstoff und Kreislaufwirtschaft ab. Derzeit planen wir insbesondere das Börsenlisting nachhaltiger Anleihe-ETFs für Staatsanleihen- und Aggregate-Indizes. Außerdem möchten wir aufgrund der gestiegenen Nachfrage unser Angebot an ETFs für Unternehmensanleihen und grüne Anleihen ergänzen. Schließlich bieten festverzinsliche Wertpapiere wieder deutlich positive Renditen und stehen daher auch im ETF-Format bei den Investoren im Fokus.