Replikationsmethoden im Vergleich Physisch oder synthetisch: Wie ETFs Indizes nachbauen – und was besser ist

Der eine hält die Aktien wirklich. Der andere verspricht sie nur. Was der Unterschied zwischen physischen und synthetischen ETFs für Anleger bedeutet.

Wohin fließt eigentlich das Geld, das in einen ETF investiert wird? Die Antwort hängt davon ab, wie der ETF seinen Index nachbildet – denn hinter dem Begriff „Indexreplikation" stecken grundlegend verschiedene Konstruktionen mit unterschiedlichen Risiken, Kosten und Einsatzgebieten. Die folgenden FAQs geben einen kompakten Überblick über die wichtigsten Fragen rund um ETFs und ihre Replikationsmethoden.

Wie bildet ein ETF einen Index nach? Dafür gibt es zwei grundlegende Methoden: die physische und die synthetische Replikation. Beide haben unterschiedliche Vor- und Nachteile bei Transparenz, Kosten und Risiko.

Was bedeutet physische Replikation? Bei der physischen Replikation kauft der ETF die im Index enthaltenen Wertpapiere tatsächlich. Anleger halten so anteilig echte Aktien oder Anleihen – zum Beispiel bei einem Dax-ETF anteilig alle 40 Dax-Werte in exakter Gewichtung.

Was bedeutet synthetische Replikation? Beim synthetischen Ansatz kauft der ETF die Indexwerte nicht direkt. Stattdessen schließt der Fondsmanager einen Tauschvertrag (Total Return Swap) mit einer Bank ab, die dem ETF die Indexrendite liefert – im Gegenzug für die Erträge aus einem Trägerportfolio.

Was ist der Unterschied zwischen vollständiger und optimierter Replikation? Bei der vollständigen Replikation kauft der ETF alle Indexbestandteile in genauer Gewichtung nach – praktikabel bei überschaubaren Indizes wie dem Dax. Bei der optimierten Replikation (auch Sampling genannt) wählt das Fondsmanagement nur eine repräsentative Auswahl der Titel aus – üblich bei sehr breiten Indizes wie dem MSCI World oder bei Anleihe-ETFs mit tausenden, oft illiquiden Einzeltiteln.

87 Prozent der europäischen ETF-Vermögen werden physisch repliziert – vollständig oder per Sampling.

Was ist Wertpapierleihe bei ETFs? Viele physisch replizierende ETFs verleihen ihre Wertpapiere gegen Gebühr an Dritte, etwa Leerverkäufer, und erhalten dafür Sicherheiten. Das senkt die Kosten des ETF, bringt aber ein zusätzliches Kontrahentenrisiko mit sich, falls der Entleiher ausfällt.

Was ist der Unterschied zwischen Unfunded und Fully Funded Model? Beim Unfunded Model baut der ETF mit dem Anlegerkapital ein Trägerportfolio auf und tauscht dessen Rendite gegen die Indexrendite. Beim Fully Funded Model überträgt der ETF das gesamte Kapital an die Swap-Gegenpartei, die im Gegenzug Sicherheiten bei einer externen Depotbank hinterlegt.

Sind synthetische ETFs riskanter als physische?

Sie tragen ein strukturelles Kontrahentenrisiko, das aber regulatorisch begrenzt ist – beim Unfunded Model etwa auf maximal 10 Prozent des Fondsvermögens. Seit der Finanzkrise 2008 wurden die Sicherheitsstandards deutlich verschärft.

Wofür eignen sich synthetische ETFs besonders? Für schwer zugängliche Märkte wie Rohstoffe, bestimmte Schwellenländer oder Spezialindizes, bei denen physische Replikation kaum möglich oder zu teuer ist. Auch bei diversifizierten Rohstoffkörben ist synthetische Replikation innerhalb des Ucits-Rahmens die einzig zulässige Methode.

Wie groß ist der Marktanteil physischer ETFs in Europa? Laut LSEG Lipper hielten physisch replizierende ETFs zum 31. Dezember 2025 rund 87 Prozent des verwalteten Vermögens in der europäischen ETF-Industrie – gut 49,9 Prozent vollständige und rund 37,1 Prozent optimierte Replikation. Synthetische ETFs kamen auf knapp 11,8 Prozent.

Welche Replikationsmethode ist die richtige Wahl für Anleger? Physische ETFs punkten mit Transparenz und Verständlichkeit – ideal für Anleger, die genau wissen wollen, was im Fonds steckt. Synthetische ETFs eignen sich eher, wenn ein niedriger Tracking Error oder Zugang zu schwer erreichbaren Märkten im Vordergrund steht.

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