MSCI World oder FTSE All World? Checklist für die ETF-Auswahl

Breit gestreute, weltweit investierende ETFs sind für den Börseneinstieg beliebt. Das Problem: Welt-ETFs auf Indizes wie den MSCI World gibt es viele. Damit Anleger herausfinden können, welcher zu ihnen passt, haben wir alle wichtigen Auswahlkriterien in einer Checklist zusammengefasst.

Anleger fragt sich, welchen Welt-ETF er nehmen soll: Bei der Auswahl spielen Aspekte wie Ländergewichtung, Indexanbieter oder Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle.

Niedrige Zinsen, hohe Inflation und eine gesetzliche Rente, die in Zukunft alles andere als sicher scheint: Die Sorge um das eigene Vermögen hat in den vergangenen Jahren selbst Börsenskeptiker an die Kapitalmärkte getrieben. Besonders beliebt für den Einstieg sind breit gestreute, weltweit investierende ETFs (Exchange Traded Funds, dt. börsengehandelte Indexfonds).

Was ETFs genau sind und welche Vorteile sie bieten, haben wir hier einmal zusammengefasst.

Welt-ETFs sind praktisch – aber welcher ist der beste?

Die Vorteile von Welt-ETFs: Anleger bekommen mit einem Kauf eine Aktienauswahl, mit der sie an den wichtigsten Unternehmen rund um den Globus beteiligt sind. Die wertvollsten Firmen der Welt haben dabei in der Regel den größten Anteil am Index. Wenn sich die Marktkapitalisierung der Unternehmen ändert, werden die Indizes und damit auch die ETFs automatisch angepasst. Anleger brauchen sich also nicht selbst um den Aktienkauf kümmern und haben dennoch zu einem günstigen Preis immer eine aktuelle Auswahl im Depot, die sie jederzeit nachvollziehen können.

Soweit so praktisch. Dennoch stehen viele Anleger vor einem Problem: Welt-ETFs auf Indizes wie den MSCI World gibt es viele. Aber welcher davon ist denn nun der Beste?

Was Sie über Welt-ETFs wissen und worauf Sie in puncto Währung, Kosten und Nachbildungsart achten müssen, erfahren Sie in diesem Text.

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1. Welche Weltregionen sollen abgedeckt werden?

Wir leben zwar alle auf demselben Planeten, den einen Welt-ETF gibt es deshalb aber nicht. Stattdessen müssen Anleger sich zwischen mehreren Varianten entscheiden.

Der bekannteste Welt-Index, der MSCI World, spiegelt die Wertentwicklung von rund 1.300 Aktien aus 23 Industrieländern wider. Das bedeutet: Die Namensgebung ist irreführend. „Ein ETF auf den MSCI World-Index bildet entgegen seinem Namen nicht den gesamten Weltmarkt ab, sondern konzentriert sich auf die Industrieländer“, erläutert Fabian Behnke, Head of Strategic Accounts Germany bei Vanguard. Der Index wird von US-Unternehmen dominiert, die auf einen Anteil von rund 72 Prozent kommen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Japan und Großbritannien mit nur noch 5,7 und 3,4 Prozent.

Industrie und Schwellenländer kombinieren?

Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien oder Südafrika sind gar nicht im Index vertreten – ein großer Teil der Welt wird also ausgeklammert. Aus diesem Grund kombinieren viele Anleger den MSCI World mit einem Emerging-Markets-ETF im Verhältnis 70 zu 30. Denkbar ist auch eine Rela­tion von 60 zu 40. Damit tragen Anleger dem Brutto­in­lands­pro­dukt (BIP) der Schwel­len­län­der Rech­nung, das welt­weit in etwa bei 39 Prozent liegt. Für Anleger, die möglichst wenig Risiko eingehen möchten, ergibt es hingegen Sinn, den Anteil der Schwellenländer zurückzufahren und auf eine Gewichtung von 80 zu 20 zu setzen.

Auch Anleger, die den US-Anteil verringern, deshalb aber nicht zwangsläufig auf Schwellenländer setzen wollen, haben Alternativen: Der Xtrackers MSCI World ex USA ETF (ISIN: IE0006WW1TQ4) war 2024 der erste Welt-ETF, der die USA und damit das Tech-Cluster einfach ausgeklammert hat. Anleger können dann zusätzlich zum Ex-USA-ETF noch einen US-ETF kaufen und den Anteil in ihrem Depot auf diese Weise selbst bestimmen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Anleger, die lieber direkt die ganze Welt in einem ETF vereint haben möchten, können auf Indizes wie

den MSCI All Country World (MSCI ACWI),

den FTSE All-World oder

den MSCI All Country World Investable Markets (MSCI ACWI IMI) zurückgreifen.

Alle drei enthalten neben Industrieländertiteln auch Aktien aus China, Indien, Brasilien oder Südafrika. „ETFs, die auf dem FTSE All-World-Index basieren, bieten eine breitere Diversifikation. Sie umfassen sowohl Industrie- als auch Schwellenländer“, erklärt Behnke. „Der FTSE All-World-Index weist im Vergleich zum MSCI World-Index eine geringere Gewichtung des US-Aktienmarktes auf, weil er aufstrebende Märkte wie China und Indien einbezieht.“

Dennoch wird auch die Entwicklung der ETF-Schlachtschiffe mit 2.500 bis 4.000 Titeln maßgeblich von den „westlichen“ Top-Konzernen geprägt. Das liegt an der internen Gewichtung: Sowohl in der MSCI- als auch in der FTSE-Variante kommen die Schwellenländer zusammengenommen nur auf einen Anteil von etwa 10 Prozent. Der MSCI ACWI IMI enthält neben Large und Mid Caps auch noch Small Caps. Hinsichtlich der Ländergewichtung unterscheidet er sich allerdings kaum von den beiden zuvor genannten.

2. Welcher Indexanbieter ist der richtige?

Das Wichtigste zu Beginn: Die Anbieter von Indizes und die Anbieter von ETFs sind nicht ein und dasselbe. Finanz­dienst­leister wie MSCI, FTSE oder Dow Jones entwickeln und betreuen Börsenindizes und verkaufen Lizenzen an Fonds­gesell­schaften. Das bedeutet: Es gibt mehrere ETFs verschiedener Anbieter, die ein- und denselben Index abbilden.

Unterschiede zwischen den Indexanbietern gibt es beispielsweise in der Einstufung einzelner Staaten als Industrie- oder Schwellenland sowie der Einordnung von Unternehmen als Small oder Mid Cap. So ordnet beispielsweise FTSE Südkorea als Industrienation ein, während das Land bei MSCI zu den Schwellenländern zählt. Ähnlich sieht es bei Polen aus: Bei FTSE gilt Polen seit 2018 als entwickeltes Land und ist in den entsprechenden Indizes vertreten, während es bei MSCI weiterhin als Schwellenland gelistet ist.

Solange Anleger auf Produkte von einem Indexanbieter setzen, spielt die unterschiedliche Einordnung keine große Rolle. Ein genauerer Blick lohnt sich, wenn ETFs von mehreren Anbietern kombiniert werden. Bei einem MSCI World ETF und einem FTSE Emerging ETF würden Südkorea und Polen im Portfolio fehlen. Bei der umgekehrten Kombination wären die Länder hingegen gleich doppelt vertreten.

3. Spielt es eine Rolle, welcher Anbieter den ETF aufgelegt hat?

Der europaweit mit Abstand größte ETF-Anbieter ist iShares, der zum global führenden Vermögens­verwalter Black­rock gehört. Weitere große Anbieter auf dem europäischen Markt sind Amundi, Xtrackers, Vanguard, UBS ETF, Invesco, Deka Investments, SPDR, Vaneck, Wisdomtree oder Global X.

Neben Punkten wie Kosten, Fondsvolumen oder Anlageuniversum ist die auflegende Investmentgesellschaft für Anleger eher zweitrangig. Dennoch kann es sich lohnen, sich vor dem Kauf darüber zu informieren, wie transparent einzelne Anbieter Informationen offenlegen, ob Skaleneffekte in Form von Kostensenkungen weitergegeben werden und wie die Unternehmen im Namen der Aktionäre auf den Hauptversammlungen abstimmen (Proxy-Voting).

4. In welcher Währung sollte der ETF notiert sein?

Spielt es eine Rolle, in welcher Währung ein ETF notiert ist?

Diese Frage stellen sich viele Anleger und sorgen sich um das sogenannte Währungsrisiko. Wenn ein ETF in Unternehmen außerhalb der Eurozone investiert, holen sich Anleger dieses aufgrund der verschiedenen Währungen allerdings so oder so ins Portfolio, egal was die Fondswährung ist. Denn Währungsrisiko bedeutet, dass eine Währung A gegenüber einer Währung B im relevanten Zeitraum ab- oder aufwertet und sich diese Änderung nachteilig auf die Rendite des betreffenden Investments auswirkt. Demnach steht dem Wechselkursrisiko immer auch eine Wechselkurs-Chance gegenüber.

Viele Anleger denken, wenn sie einen ETF kaufen, der in der vermeintlich stärkeren Währung notiert ist, können sie das Wechselkursrisiko minimieren. Das ist jedoch nicht der Fall: Die Fondswährung spielt für Anleger keine Rolle. Das heißt: Auch ein ETF in US-Dollar hat dasselbe Währungsrisiko wie sein Pendant in Euro, wenn beide denselben Index abbilden. Es ist also völlig egal, ob Anleger einen MSCI World ETF mit US oder EUR im Namen kaufen - die Depotbank rechnet sowieso in Euro um.

Wer Angst vor Wechselkursrisiken hat, kann sich jedoch mit sogenannten währungsgesicherten ETFs schützen. Bei weltweit anlegenden ETFs ergibt das aufgrund der Vielzahl an Währungen allerdings in der Regel keinen Sinn.

Währungsrisiko und währungsgesicherte ETFs Was es mit dem Währungsrisiko genau auf sich hat, wie teuer eine Absicherung ist und warum sie bei großen, weltweit investierenden Produkten in der Regel keinen Sinn ergibt, können Sie in unserem Artikel „Wann man Währunggsrisiken absichern sollte, und wann nicht“ noch eimal genauer nachlesen. Mehr zur Währungsabsicherung gegenüber dem US-Dollar per ETF finden Sie auch hier.

5. Soll der ETF thesaurierend oder ausschüttend sein?

Vor dem Kauf eines ETFs sollten Anleger sich entscheiden, ob ihr Vermögen langfristig wachsen soll oder sie lieber regelmäßige Auszahlungen in Form von Dividenden bekommen möchten. Regelmäßig ausgezahlt werden die Dividenden bei sogenannten ausschüttenden ETFs, die mit D, DIS oder DIST für distributing abgekürzt werden.

Bei thesaurierenden ETFs werden die Dividendenerträge automatisch reinvestiert. Dieses Verfahren eignet sich besonders gut für den Vermögensaufbau, weil Anleger so bestmöglich vom Zinseszinseffekt profitieren. Anleger erkennen die thesaurierende Variante an der Abkürzung C oder ACC für accumulating.

Ein richtig oder falsch gibt es auch hier nicht. Selbst bei ausschüttenden ETFs haben Anleger immer die Möglichkeit, ihre Dividenden selbst wieder zu reinvestieren, wenn sie gerade nicht auf die Erträge angewiesen sind. Das ist dann nur mit etwas mehr Aufwand verbunden als bei einem thesaurierenden ETF, wo automatisch reinvestiert wird. Das heißt: Viele Depotbanken übernehmen den Service und investieren den entsprechenden Betrag automatisch in weitere Fondsanteile.

6. TER: Was ist mit den Kosten?

Die Kosten von breit streuenden Welt-ETFs liegen zwischen 0,03 und 0,6 Prozent pro Jahr, was im Vergleich zu aktiv gemanagten Weltfonds günstig ist. Einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den jährlichen Kosten eines ETF und der Rendite, die er einbringt, gibt es vielen Analyse zufolge nicht. Ein ETF mit relativ hohen Kosten kann so beispielsweise vorteilhafter sein als einer mit niedrigeren Kosten, wenn es dem Anbieter gelingt, die Erträge aus Dividenden zu optimieren.

Die Kosten des ETFs, Total Expense Ratio (TER) genannt, spielen bei der Wahl des passenden ETFs, deswegen nicht die entscheidende Rolle. Das liegt daran, dass die Anbieter mehrere Möglichkeiten haben, Rendite zu machen. Sie können Wertpapiere verleihen, nur eine Auswahl von Aktien des Index tatsächlich nachkaufen oder – beim synthetischen ETF – ein gutes oder weniger gutes Tauschgeschäft (Swap) mit einer Bank abschließen.

Über die Jahre gesehen, ist es allerdings dennoch möglich, dass Anleger dank niedrigerer Kosten mehrere Hundert Euro einsparen, die sie dann in schönere Sachen als Gebühren für Indizes investieren können.

7. Welche Nachbildungsart ist die beste?

ETFs bilden Indizes nach. Aber wie genau geht das?

Das kann von Produkt zu Produkt variieren. So unterscheidet man in erster Linie zwischen physischen und synthetischen Produktvarianten:

Vollständig replizierend: Ein vollständig replizierender (physischer) ETF bildet das Anlageuniversum des Index 1:1 nach. Der ETF-Anbieter kauft also Aktien aller im Welt-Index vertretenen Unternehmen. Die Anzahl hängt dabei einzig von ihrer Gewichtung im Index ab.

Ein vollständig replizierender (physischer) ETF bildet das Anlageuniversum des Index 1:1 nach. Der ETF-Anbieter kauft also Aktien aller im Welt-Index vertretenen Unternehmen. Die Anzahl hängt dabei einzig von ihrer Gewichtung im Index ab. Teilreplizierend: Beim sogenannten Sampling erfolgt die Zusammenstellung des ETFs ebenfalls physisch. Allerdings wird lediglich eine Auswahl der liquidesten und repräsentativsten im Index enthaltenen Wertpapiere gekauft. Diese Herangehensweise bietet sich insbesondere bei sehr großen Indizes an, da der physische Einkauf sehr kleiner Positionen die Kosten des ETFs in die Höhen treiben würde.

Beim sogenannten Sampling erfolgt die Zusammenstellung des ETFs ebenfalls physisch. Allerdings wird lediglich eine Auswahl der liquidesten und repräsentativsten im Index enthaltenen Wertpapiere gekauft. Diese Herangehensweise bietet sich insbesondere bei sehr großen Indizes an, da der physische Einkauf sehr kleiner Positionen die Kosten des ETFs in die Höhen treiben würde. Swap-basiert: Die dritte Replikationsmethode ist die synthetische. Hierbei erfolgt die Nachbildung über ein Tauschgeschäft (Swap). Der Anbieter kauft die im Index enthaltenen Aktien nicht eins zu eins nach, sondern lässt sich die Wertentwicklung des Index von einer Bank garantieren. Im Gegensatz zur vollständigen Nachbildung kann ein synthetischer ETF auch in andere Wertpapiere als die im Index enthaltenen Titel investieren. Die synthetische Variante erleichtert den Zugang zu Märkten mit geringerer Liquidität und ermöglicht zudem besondere Produktvarianten, die etwa die Wertentwicklung eines Index gehebelt nachzuvollziehen oder an fallenden Indizes zu verdienen (Short-ETFs).

Objektiv betrachtet sind die physische und die synthetische Nachbildungsvariante hinsichtlich Sicherheit und Performance vergleichbar. Beide Arten werden in Europa streng reguliert. Einige Anleger fühlen sich bei mit synthetischen ETFs dennoch unsicherer. Wem es auch so geht, der kann einfach einen physischen ETF kaufen, bei dem man weiß, dass die Aktien auch tatsächlich vom Anbieter gehalten werden.

8. Fondsvolumen: Wie viel Kohle hat der ETF im Sack?

Bei sehr kleinen ETFs, in denen nur wenig Geld angelegt wurde, kann es passieren, dass die Fondsgesell­schaft den ETF schließt oder mit anderen zusammenlegt, da das für sie kostengünstiger ist. Anleger verlieren ihr Geld dadurch nicht, haben aber mitunter mehr Aufwand, da sie sich nach einer passenden Alternative umschauen müssen. Auch steuerlich kann es Komplikationen geben.

In unserem Fonds-Explorer finden Sie deshalb zu jedem ETF auch, wie groß sein Volumen ist und können dieses mit anderen vergleichen, um herauszufinden, wie groß der ETF im Verhältnis zu anderen ist. Experten empfehlen in der Regel ein Volumen von mindestens 100 Millionen Euro.

9. Geld nachhaltig oder herkömmlich anlegen?

CO 2 -Einsparung, Energiekrise, Fridays for Future: Der Kampf gegen den Klimawandel ist eines der beherrschenden Themen unserer Zeit. Auch in der Finanzbranche ist das Thema Nachhaltigkeit inzwischen fest verankert, was sich im ETF-Segment anhand zahlreicher Zusatzbezeichnungen wie ESG, SRI oder Paris aligned zeigt.

Über nachhaltige Welt-ETFs beteiligen sich Anleger an einer Auswahl großer Unternehmen, die auf die Umwelt, nachhaltige Produktionsbedingungen und faire Unternehmensführung achten. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die etwa Kinderarbeit zulassen, gentechnisch veränderte Lebensmittel, Kriegswaffen, Alkohol oder Tabak herstellen, Geld mit Glücksspiel oder pornografischen Inhalten verdienen.

Muss man sich zwischen Nachhaltigkeit und Rendite entscheiden?

Kritikpunkte, die man im Zusammenhang mit nachhaltigen ETFs häufig hört, sind, dass ihr Anlageuniversum kleiner ist und man infolgedessen mit größeren Schwankungen und schmaleren Renditen rechnen muss. Dass die nachhaltigen Varianten oft deutlich weniger Titel enthalten und sich in der Zusammensetzung klar von ihren großen Brüdern unterscheiden, stimmt. Dass sie mehr schwanken, lässt sich jedoch nicht bestätigen. Was die Rendite angeht, kann diese bei den nachhaltigen Varianten niedriger ausfallen, eine bessere Performance ist allerdings genauso drin.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Anleger, die sich für einen nachhaltigen Welt-ETF interessieren, sollten sich die Wertentwicklung der herkömmlichen und nachhaltigen Varianten am besten noch einmal ganz genau anschauen. Im folgenden Chart haben wir dafür einmal zwei herkömmliche Welt-ETFs im Vergleich zu ihren Indizes und entsprechenden nachhaltigen Pendants zusammengestellt.

Der ETF von UBS bietet beispielsweise eine Alternative zu klassischen Indexfonds auf den Weltaktienindex MSCI World. Der iShares-ETF kann eine Lösung für Anleger sein, die etwas weniger Gewicht auf US-amerikanische Aktien legen möchten und stattdessen auch in nachhaltige Unternehmen aus Schwel­len­län­dern investieren wollen. Er bietet damit eine nachhaltige Alternative zum ACWI-ETF.

10. Ist der ETF als Sparplan verfügbar?

Anleger, die über einen Sparplan in einen ETF investieren möchte, sind auf das Angebot der Depotbank angewiesen. Anders als bei einem einmaligen ETF-Kauf kann man sich hier häufig nicht beliebig zwischen allen Indizes und Fondsanbietern entscheiden.

Viele Sparpläne bekommt man inzwischen ohne Ausführungskosten. Es spricht nichts dagegen, diese ETFs zu wählen, man sollte sich dann aber auf gelegentliche Sparplanwechsel einstellen, falls die Depotbank für den Sparplan Kosten einführt. Darüber muss die Bank ihre Kunden rechtzeitig informieren, sodass man meist auf einen ETF ohne Ausführungskosten ausweichen kann.

Informieren und los investieren

Wie immer beim Investieren gilt: Sich zu informieren und zu verstehen, was man tut, ist wichtig und richtig. Da man sich in all den Informationen aber auch schnell verlieren kann, sollten gerade Einsteiger nicht vergessen, nach dem Einlesen auch ins Handeln zu kommen. Denn klar: Die einzelnen Welt-ETFs unterscheiden sich von einander. Die Unterschiede sind jedoch oft so marginal, dass es sich nicht lohnt, den Investmentstart deshalb um ein weiteres Jahr zu verschieben.

Also lieber schneller für ein Produkt entscheiden und die Strategie erst einmal mit einem Sparplan und kleinen Beträgen testen. Wenn man merkt, dass das ein oder andere noch nicht ganz passt, kann man die Strategie dann immer noch einmal anpassen oder ergänzen.