Klimaschutz Candriam ist bei Nachhaltigkeitsstrategien Branchenführer

Alix Chosson

Klimaextreme häufen sich. Sie rücken die Welt jedes Jahr näher an katastrophale soziale und wirtschaftliche Folgen, die mit dem Klimawandel einhergehen. Wird nicht in globalem Rahmen gehandelt, wird die Weltgemeinschaft beim derzeitigen Tempo noch in diesem Jahrzehnt einen Zustand erreichen, ab dem es kein Zurück mehr gibt und die Zukunft vieler Milliarden von Menschen ernsthaft gefährdet ist.

Candriam: 15 Jahre Engagement im Kampf gegen den Klimawandel

Der jüngste Sachstandsbericht des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) hat ganz klar die Alarmstufe Rot für die Menschheit signalisiert. Zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf +1,5 Grad Celsius ist ein drastischer Systemwandel in unserer Wirtschaft nötig, und dabei zählt jedes Jahr.

Candriam bindet den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel seit über 15 Jahren in seine ESG-Analysen ein. 2018 entschieden wir uns dazu, Unternehmen mit einem Kohle-Engagement von über 10 Prozent aus sämtlichen Investitionen unseres Unternehmens auszuschließen. 2020 legten wir Klimaziele für unsere SRI-Strategien fest: Wir streben eine Reduzierung der CO2-Bilanz um 30 Prozent gegenüber ihren Vergleichsindizes an. Unser Klimaansatz zeigt Wirkung: Candriam wurde mit Blick auf die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen gewürdigt, die uns im Klimabericht 2020 als „Branchenführer“ bezeichneten.

2021: Verbindliche Netto-Null-Verpflichtung

2021 war ein entscheidendes Jahr für unsere Klimastrategie: Wir verpflichteten uns, bis 2050 CO2-neutral zu werden und setzten uns ehrgeizige Ziele bis 2030. Damit legten wir im Kampf gegen den Klimawandel einen höheren Gang ein. Wir schlossen uns der Net Zero Asset Manager Initiative (NZAMI) an. Sie umfasst insgesamt 301 Vermögensverwalter, die sich für das Ziel verpflichtet haben, bis spätestens 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Grafik: Candriams Klimaziele zur Erreichung des Netto-Null-Ziels