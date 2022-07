Charlene Sagoe Natixis ernennt Leiterin Diversität und Inklusion

Natixis Investment Managers hat eine Leiterin speziell für die Themen Diversität und Inklusion (D&I) im internationalen Geschäft berufen: In diese Position soll Charlene Sagoe treten. Natixis hat fünf Hauptziele definiert, die Sagoe helfen soll umzusetzen:

Gleichgewicht der Geschlechter,

kulturelle Vielfalt,

Aus- und Weiterbildung,

Governance sowie

Daten und Messungen.

Sagoe arbeitet von London aus und berichtet an Tracey Flaherty, globaler Leiter CSR (Corporate Social Responsibility), sowie an Joseph Pinto, Leiter des internationalen Vertriebs bei Natixis.

Sagoe ist bereits seit 2008 für Natixis tätig und hatte zuvor unterschiedliche Positionen in Marketing und Kommunikation inne. Zuletzt verantwortete sie das digitale Marketing und wirkte gleichzeitig an hausinternen D&I-Projekten mit. So rief sie unter anderem die erste Mitarbeiterschulung zu dem Thema ins Leben.

Sagoes zukünftiger Chef Flaherty sagt anlässlich der Neuernennung: „Ihr fundiertes Wissen über das Unternehmen, ihre bewährten Führungsqualitäten sowie ihre Fähigkeit, enge Beziehungen auf allen Ebenen zu knüpfen, werden es ihr ermöglichen, die D&I-Strategie für den internationalen Vertrieb voranzutreiben und umzusetzen.“

Das Thema Nachhaltigkeit, das auch soziale Themen wie Inklusion und Diversity in Unternehmen umfasst, wird für Fondsgesellschaften zu einem zunehmend wichtigen Punkt auch in der Personalbesetzung. Die meisten großen Gesellschaften beschäftigen mittlerweile Nachhaltigkeitsspezialisten auf Management-Ebene.