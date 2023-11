In der Wirtschaft gebe es Widersprüche, die man aushalten muss, sagt Joe Kaeser, derzeit Aufsichtsratsvorsitzender unter anderem bei Siemens Energy, in einem Interview beim Sender Phoenix. Auf die Frage, ob er eher eine werte- oder interessengeleitete Außen- und Wirtschaftspolitik bevorzuge, will er sich weder nur für die eine oder andere Seite entscheiden. Hier gelte es einen Ausgleich zu finden. „Mit wertegeleitet alleine kommen wir auf dieser Welt nicht weiter. Mit interessengeleitet alleine verfällt der moralische Anspruch, den die Politik haben soll. Insofern ist es immer eine Abwägung zwischen diesen beiden Polen Interessen und Werte.“ Siemens Energy, wo Kaeser Aufsichtsratsvorsitzender...

Siemens Energy, wo Kaeser Aufsichtsratsvorsitzender ist, ist derzeit viel in den Schlagzeilen. Das Interview wurde aufgenommen, bevor bekannt wurde, dass das Unternehmen sich aktuell in Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland befindet, um Garantien für ihre milliardenschweren Aufträge zu erhalten.

Doch auch schon zuvor lief es nicht rund bei Siemens Energy, worauf der Moderator Kaeser auch anspricht. Dreiviertel der Geschäfte würden hervorragend laufen, versichert Kaeser, und nennt das Geschäft mit Energieübertragung sowie leistungsfähigen Gasturbinen oder Kompressoren. Er müsse allerdings einräumen: „Wir haben ein großes Problem mit den erneuerbaren Energien, mit der Siemens Gamesa, die Milliardenverluste macht.“ Teile davon beträfen die gesamte Branche, diese sei durch Inflation und Mangel an Konsolidierung „extrem“ ins Rutschen geraten. Die andere Hälfte sei aber hausgemacht. Das werde nun aufgearbeitet.

Auf den Einwurf des Moderators, dass die hausgemachten Probleme auch in seinem Verantwortungsbereich als Aufsichtsratsvorsitzender liegen würden, antwortet er mit „Ja, natürlich“, schiebt aber nach, dass es eine gemeinsame Aufgabe sei, dieses Geschäft jetzt in Ordnung zu bringen und dafür zu sorgen, dass die erneuerbaren Energien an sich ein attraktives Geschäftsfeld sind, in das Milliarden investiert werden.