Aufsichtsratsvorsitzender Joe Kaeser
Sowohl werte- als auch interessengeleitete Politik ist wichtig
In der Wirtschaft gebe es Widersprüche, die man aushalten muss, sagt Joe Kaeser, derzeit Aufsichtsratsvorsitzender unter anderem bei Siemens Energy, in einem Interview beim Sender Phoenix. Auf die Frage, ob er eher eine werte- oder interessengeleitete Außen- und Wirtschaftspolitik bevorzuge, will er sich weder nur für die eine oder andere Seite entscheiden. Hier gelte es einen Ausgleich zu finden. „Mit wertegeleitet alleine kommen wir auf dieser Welt nicht weiter. Mit interessengeleitet alleine verfällt der moralische Anspruch, den die Politik haben soll. Insofern ist es immer eine Abwägung zwischen diesen beiden Polen Interessen und Werte.“