Ist Globalisierung gerecht? Nein. Globalisierung ist nicht per se gerecht und kann es auch nicht sein. Sie schafft neue ökonomische Möglichkeiten, indem sie Märkte öffnet und grenzüberschreitende Aktivitäten erlaubt. Der Zugang zu diesen Möglichkeiten ist innerhalb von Gesellschaften aber zumeist sehr unterschiedlich verteilt. Globalisie­rung kann bestehende Ungerechtigkeiten in Gesellschaften daher nicht kompensie­ren. Sie werden im Gegenteil durch Globalisierung eher noch verstärkt.

Hinzu kommt, dass internationaler Handel zwar insgesamt für Volkswirtschaften vor­teilhaft ist, es aber zugleich immer auch relative Gewinner und Verlierer gibt. Beides hat dazu geführt, dass Globalisierung in den letzten Jahren zunehmend als ungerecht wahrgenommen wurde und als Narrativ eine negative Konnotation bekommen hat. Dieser Umstand hat wesentlich zu den jüngsten politischen Tendenzen der Abschot­tung und des Protektionismus beigetragen, wie die Beispiele Trump und Brexit zeigen. In den 1930er-Jahren des letzten Jahrhunderts ist es zu einem Rückfall in Natio­nalismus und in der Folge zu einem Rückgang von Handel und Wachstum gekommen. Heute ist die Verteilungsfrage zu einer entscheidenden Zukunftsfrage der Globalisie­rung geworden.

Einkommen ungleich­mäßiger verteilt

Dabei hat die Globalisierung in den letzten zwanzig Jahren durchaus zu sehr positiven Effekten zumindest beigetragen: Weltweit ist die Armut zurückgegangen und die glo­bale Einkommensverteilung ist – abgesehen von extremen Einkommen und Vermögen – insgesamt gleichmäßiger geworden. Demgegenüber ist aber in vielen westlichen Volkswirtschaften und Gesellschaften die nationale Einkommensverteilung ungleich­mäßiger geworden. Zwischen diesen beiden Entwicklungen gibt es einen globalisierungs­bedingten Zusammenhang.

Globalisierung bestand im Wesentlichen aus zwei Effekten: Durch die Integration be­völkerungsreicher Schwellenländer wie China und Indien ist der Faktor Arbeit weltweit reichlich geworden und arbeitsintensive Produktion eher einfacher Güter ist dorthin verlagert worden. Kapital ist zudem weltweit mobil geworden. Das hat hierzulande dazu geführt, dass der Druck auf geringer qualifizierte Beschäftigte, die untere Mittel­schicht zugenommen hat. Die relativ dazu steigenden Kapitaleinkommen konnten je­doch nicht ohne Weiteres umverteilt werden, da Kapital ja grenzüberschreitend mobil geworden war und sich jedem Versuch steigender Besteuerung entziehen konnte. Die Agenda 2010 in Deutschland war im Grunde nichts anderes als die nationale Antwort auf die Zwänge der Globalisierung.

Ökonomische Chancen der Globalisierung

Nun aber verlangen Gesellschaften, dass genau diese Verteilungsfragen, die für die Stabilität von Gesellschaften wesentlich sind, wieder stärker politisch gesteuert wer­den. Das kann bedeuten, dass Globalisierung nicht mehr in dem gleichen Tempo voranschreitet, denn die Verteilungsfragen gewinnen gegenüber den Handelsgewin­nen der Globalisierung an Bedeutung. Die ökonomischen Chancen der Globalisierung sollten jedoch nicht leichtfertig verspielt werden, vielmehr lassen sich durch mehr Bil­dung und soziale Durchlässigkeit gleiche Chancen schaffen, an Globalisierung teilzu­nehmen und von ihr zu profitieren.