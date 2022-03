Nachhaltige Investments Diese Firmen bekämpfen den Wassermangel

Rund um den Globus mangelt es zwei Milliarden Menschen (oder einem Viertel der Weltbevölkerung) an Zugang zu einem der lebensnotwendigsten Dinge – sauberem, sicherem und ausreichendem Trinkwasser. Der Weltwassertag wird jedes Jahr am 22. März begangen, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen und diesbezügliche Maßnahmen zu fördern. Akut ist das Problem vor allem in Asien, wo sich rund 30 Prozent der Bevölkerung einer Wasserverknappung gegenübersehen, die geopolitische Spannungen im Hinblick auf die Wasserversorgung nach sich ziehen kann. Ein Großteil der Wasserversorgung in Asien...

Akut ist das Problem vor allem in Asien, wo sich rund 30 Prozent der Bevölkerung einer Wasserverknappung gegenübersehen, die geopolitische Spannungen im Hinblick auf die Wasserversorgung nach sich ziehen kann. Ein Großteil der Wasserversorgung in Asien ist ungleichmäßig verteilt. In einigen Regionen gibt es Gebiete, in denen zu viel beziehungsweise zu wenig Regen fällt. In anderen Regionen besteht das Problem darin, dass in einem Monat zu viel und in anderen Monaten zu wenig Niederschlag verzeichnet wird.

Auf Indien entfallen 18 Prozent der Weltbevölkerung, die aber nur Zugang zu 4 Prozent der weltweiten Wasserressourcen haben. Besorgniserregend hierbei ist, dass Indien aufgrund des Bevölkerungswachstums mittlerweile nur noch 1.000 Kubikmeter an Wasser pro Kopf aufweist. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 3.000 bis 4.000 Kubikmeter im Jahr 1950. Erschwerend hinzu kommt die einzigartige Niederschlagskonstellation in Indien, denn dort fällt die Hälfte der jährlichen Regenmenge innerhalb von nur 15 Tagen.