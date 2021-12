Candriam 14.09.2021 Lesedauer: 4 Minuten

Kombination von SDG und ESG Wie Candriam Themeninvestment-Anleger zum Erfolg führt

Anleger sollten darauf achten, nicht in schlechte Unternehmen zu investieren, die gute Produkte herstellen. Eunie Popp, Leiterin Nachhaltige Investments bei New York Life Investments, und David Czupryna, Head of ESG Development bei Candriam, setzen daher auf eine ganzheitliche Betrachtung von Unternehmen.