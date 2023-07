Die deutsche Wirtschaft steckt in ernsthaften Schwierigkeiten, ist Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer überzeugt. Besonders besorgniserregend seien hierzulande die Entwicklungen in der Energieindustrie, die in den vergangenen zwölf bis 15 Monaten Produktionseinbrüche von rund 20 Prozent verzeichnete. Grund sei die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland. „Politiker müssen die Energieversorgung- und bezahlbarkeit in Deutschland langfristig sicherstellen“, appelliert Hellmeyer. Ansonsten büße die Bundesrepublik als Wirtschaftsstandort weiter an Attraktivität ein. „Wenn der Kapitalstock hierzulande weiter erodiert, verliert Deutschland das letzte Ass im Ärmel. Die Stabilität...

