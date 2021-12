E-Commerce, KI, Diagnostik Aegon AM erweitert Sustainable-Equity-Strategie um drei nachhaltige Aktien

Die Aegon Sustainable Equity und Global Sustainable Equity Fonds wurden jüngst um drei Aktien erweitert, die als nachhaltige Verbesserer von Arbeitsprozessen gelten. Der Schwerpunkt der nachhaltigen Aktienportfolios bei Aegon AM liegt auf kleinen bis mittelgroßen Wachstumsunternehmen. Zwei Gründe gibt es, um in Unternehmen zu investieren, die im Bereich Nachhaltigkeit für Verbesserungen sorgen. Erstens ist es sinnvoll, auf nachhaltige Produkte ausgerichtete Unternehmen in einer frühen Wachstumsphase zu unterstützen und zweitens kann das Herausfiltern der Marktführer von morgen schon heute eine gute Quelle zur Erzielung einer Überrendite sein.

Die folgenden drei Unternehmen, die alle in der ersten Jahreshälfte 2021 in die Fonds Aegon Sustainable Equity und Global Sustainable Equity aufgenommen wurden, weisen exakt diese Eigenschaften auf.

Trustpilot

Das weltweit größte unabhängige Bewertungsportal für Verbraucher hatte im März 2021 seinen Börsengang in Großbritannien, an dem wir uns beteiligt haben. Das Unternehmen arbeitet mit einem „Freemium-Modell“, bei dem Verbraucher ihre Erfahrungen und ihr Feedback teilen. Trustpilot finanziert sich durch den Verkauf von Abonnements an Unternehmen, die es ihnen ermöglichen, diese Daten zu vermarkten und auch Marketing- und Analysedaten aus den Bewertungen anzubieten. Die Verwendung des Trustpilot-Logos und des Bewertungssystems kann eine sehr wirksame Werbetechnik für Unternehmen sein und bietet auch mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, mit größeren Unternehmen auf der Grundlage der Qualität ihrer Dienstleistungen zu konkurrieren.

Das Unternehmen verfügt über wichtige Nachhaltigkeitsvorteile – insbesondere die starken Produkteigenschaften, die als Quelle der Transparenz, des Vertrauens und des Verbraucherschutzes dienen – und bietet chancenreiche Grundlagen. Außerdem hat es einen First-Mover-Vorteil und profitiert von einem bedeutenden „Netzwerk“-Effekt auf der Basis von Bewertungen mit hoher Integrität.

Aus Sicht der Fondsstrategie ist das Unternehmen auf strukturelle Wachstumsthemen wie E-Commerce, digitales Marketing und Digitalisierung ausgerichtet. Das von den Gründern geführte Unternehmen zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus.

In der Zukunft besteht die Chance für ein skalierbares und nachhaltiges Wachstum von Trustpilot, mit der Möglichkeit, den Erfolg des dänischen Unternehmens in anderen Ländern wie Großbritannien, anderen Teilen Europas und den USA zu wiederholen. Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens dürfte sich mit zunehmender Marktdurchdringung und einem wachsenden Kundenstamm weiter verbessern. Das Unternehmen veröffentlichte am 15. September ein Unternehmens-Update, in dem die Ergebnisse des zweiten Quartals und die Einschätzungen des Managements zu den zukünftigen Wachstumsaussichten dargelegt wurden.

Dynatrace

In einer Welt, in der moderne IT-Anwendungen mit zunehmender Komplexität auf unterschiedlicher Hardware und mit verschiedenen Betriebssystemen betrieben werden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen diese Anwendungen, die für das Gedeihen der Geschäfte unabdingbar sind, sorgfältig überwachen und analysieren.

Angesichts der zunehmenden Datenmengen, die typischerweise in Unternehmen anfallen, ermöglicht das Produkt von Dynatrace Software-Ingenieuren die Überwachung der Leistung und hilft dabei, Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen zu finden. Die Lösungen von Dynatrace ermöglichen es Unternehmen nicht nur effizienter und produktiver zu arbeiten, sondern auch die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu stärken, was oft dazu beiträgt, kostspielige Ausfälle und Betriebsunterbrechungen zu vermeiden und flexibleres Arbeiten zu ermöglichen.

Wir sind der Ansicht, dass die Grundlagen des Geschäfts stark sind und sich verbessern, da sich die digitale Transformation beschleunigt: Unternehmen gehen zu komplexeren, hybriden On-Premise- (Kombination von Cloud mit einigen Daten vor Ort zum Ausgleich von Arbeitsströmen) und Multi-Cloud-Umgebungen über. Dynatrace profitiert sowohl von diesem starken Marktwachstum als auch von Anteilsgewinnen am Markt.

Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt und ein wichtiger Punkt der Wettbewerbsdifferenzierung ist die Nutzung von KI und Automatisierung, die sowohl eine einfache Bereitstellung als auch eine bessere Bewältigung der Komplexität ermöglicht. Das Unternehmen bringt außerdem ein neues Sicherheitsprodukt auf den Markt, das den potenziellen Markt vergrößert und die Möglichkeit für zukünftige zusätzliche Einnahmen bietet.

Dynatrace ist ein spannendes Unternehmen mit Spielraum für eine Erhöhung der Umsatzprognose und ein Neubewertungspotenzial aufgrund einer verbesserten Stimmung gegenüber der Produktkategorie und ihrer Positionierung innerhalb dieser Branche.

Eurofins

Eurofins ist ein weltweiter Anbieter von Biotest- und Analysedienstleistungen. Mit 900 Laboren in 50 Ländern führt das Unternehmen jährlich mehr als 450 Millionen Tests durch, unter anderem in den Bereichen Lebensmittel, Umwelt, klinische Diagnostik und Pharmazeutika.

Das Unternehmen reagiert auf die steigende Nachfrage nach einem gesünderen Leben und einer sichereren Umwelt, indem es Tests als effiziente und kosteneffektive Methode zur Risikoprävention einsetzt, um Lebensmittel sicherer und Wasser sauberer zu machen sowie die medizinischen Diagnosen zu verbessern. Eurofins hat auch bei der Covid-19-Impfstoffentwicklung und den Testverfahren einen Beitrag geleistet.

Eurofins ist ein aussichtsreiches, langfristig wachsendes Unternehmen, mit einem positiven Einfluss auf die Produktentwicklung, das weiterhin von einem neuen Regulierungsumfeld, Nachhaltigkeit und Innovationen profitieren kann.