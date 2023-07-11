Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver
Warum der Aktienmarkt alternativlos bleibt
Happy Birthday zum 35., aber wo bleibt die Torte? Anlässlich des Dax-Jubiläums blickt Robert Halver kritisch, aber dennoch mit Optimismus auf das wichtigste deutsche Börsenbarometer. Der Leiter der Baader-Bank-Kapitalmarktanalyse in Frankfurt mit seinem Glaubensbekenntnis für Aktien-Investments.
Jüngst feierte das wichtigste deutsche Börsenbarometer, der deutsche Aktienindex Dax, seinen 35. Geburtstag. Die Liste der Gratulanten war lang, der Track Record dürfte langfristigen Anlegern auch wenig Grund zur Klage geliefert haben.