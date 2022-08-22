Bantleon-Analyst Andreas Busch
China fällt als Wachstums-Lok aus
Anders als Europa und die USA wird China derzeit zwar nicht von ausgewachsenen Rezessionsängsten geplagt. Gleichwohl ist der konjunkturelle Ausblick der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft alles andere als rosig. Probleme bereitet vor allem die anhaltende Immobilienkrise. Daneben führt das Festhalten der Regierung an der Null-Covid-Strategie zu merklichen wirtschaftlichen Bremseffekten. Sichtbar wurden diese zuletzt in den Einzelhandelsumsätzen für Juli, die nach der Wiederbelebung im Mai und Juni erneut an Schwung verloren haben. Das jüngste Aufflackern des Infektionsgeschehens auf der Ferieninsel Hainan lässt außerdem für August weitere Belastungen erwarten (vergleiche Abbildung 1).