110 Fonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für europäische Nebenwerte

Schwedische Aktien machen im Entrepreneurs fast 35 Prozent aus, im SRI Mid Cap Europe nur etwa halb so viel. Wofür es eine einleuchtende Erklärung gibt: In letzterem haben Micro Caps per Definition keinen Platz. Ein Unternehmen wie Addlife können Bobtcheff, Berros und Puech dort deshalb erst zu einem vergleichsweise späten Zeitpunkt ins Portfolio nehmen. Wozu sie aber trotz weiter guter Wachstumsaussichten bis auf weiteres keinen Anlass sehen. „Wir stufen die Bewertungen im Gesundheits-Sektor momentan als überzogen ein und haben unsere Positionen dort reduziert“, sagt Bobtcheff.

Eine Aussage, die leicht in die Irre führen kann – suggeriert sie doch, dass die Über- oder Untergewichtung bestimmter Branchen und Länder bei LFDE zum Anlagekonzept gehört. Dem ist jedoch keineswegs so: Alle Titel, die in den beiden mit 30 bis 45 Titeln recht stark konzentrierten Fonds Platz finden, sind nach rein fundamentalen Kriterien handverlesen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Nischen-Marktführern, deren Umsätze und Gewinne unabhängig vom Wirtschaftszyklus wachsen. Hinzu kommt beim SRI Mid Cap Europe ein Nachhaltigkeits-Filter, der Bobtcheff zufolge von vornherein knapp ein Drittel des in Frage kommenden Anlage-Universums ausschließt.

Losgelöst davon hat LFDE jedoch ein „Heatmap“ genanntes Analyse-Instrument entwickelt, das überhitzte Märkte erkennen soll. Steigen dort die Temperaturen in den roten Bereich, erhöhen Bobtcheff und ihre Kollegen die Barreserve. So auch im Januar 2020: Im Corona-Crash konnten die LFDE-Manager deshalb den ein oder anderen interessanten Titel aufstocken oder neu hinzukaufen. Besonders häufig fündig wurden sie außer in Schweden einmal mehr in Frankreich – was Bobtcheff mit dem Heimvorteil ihres Teams an der Pariser Börse erklärt. Deutsche Unternehmen sind dagegen mit 4,6 Prozent (Entrepreneurs) beziehungsweise 6,5 Prozent (SRI Mid Cap Europe) nach wie vor Mangelware. Immerhin: Der Münchner Online-Marktplatzbetreiber Scout24 gehört in beiden Portfolios zu den Top Ten.