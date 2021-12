22 Fonds im Crashtest Die besten europäischen Aktien-Strategiefonds

Alles richtig gemacht – dieses Selbstlob darf sich jeder an die Brust heften, der Ende 2016 ein schmales Zeitfenster zum Einstieg in den Blackrock European Opportunities Extension nutzte. Schon seit Sommer 2014 nahmen die Fondsmanager David Tovey und Simon Hunter kein frisches Geld mehr an, weder von neuen noch von bestehenden Anlegern. Zuvor hatte sich das Fondsvermögen innerhalb weniger Monate auf knapp 700 Millionen Euro glatt vervierfacht. Zu viel für die von Tovey und Hunter verfolgte 130/30-Strategie und das überwiegend aus eher marktengen Nebenwerten bestehende Portfolio. Zu viel auch für den Ansturm, der Mitte Dezember 2016 auf die Wiedereröffnung folgte: Schon sechs Wochen später hieß es erneut „Nichts geht mehr“, und das ist Stand der Dinge bis heute.

Keine Chance also für bislang außen vor gebliebene Anleger, vom anhaltenden Höhenflug des mit 69 Punkten und einer Fünf-Jahres-Performance von 66,5 Prozent souveränen Crashtest-Siegers in der Kategorie „Strategiefonds Aktien Europa“ (siehe Tabelle) zu profitieren. Bei einem Volumen von rund 860 Millionen Euro dürfte sich daran auch so schnell nichts ändern. Blackrock selbst sieht momentan jedenfalls keine Grundlage für eine erneute Öffnung und beantwortet auch keinerlei Fragen zur aktuellen Anlagepolitik.