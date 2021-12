16 Fonds im Crashtest Die besten globalen Aktien-Strategiefonds

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 11 weiteren Fonds

Wann und wie viel Böhm absichert, entscheidet er täglich neu auf Basis sogenannter TRC-Indikatoren (das Kürzel steht für „Trend & Risk Control“). Sie messen ganz unterschiedliche Einflüsse wie die Volatilität an den Aktien- und Devisenmärkten oder Kreditausfallrisiken in Schwellenländern und zeigen somit an, ob sich an irgendeiner Stelle der Kapitalmärkte Unheil für den DWS Global Growth zusammenbraut. Ende Februar waren aufgrund dieser Signale 23 Prozent des TRC-Portfolios abgesichert, Ende April 56 Prozent und Ende Juli noch 12 Prozent.