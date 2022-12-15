Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Krebskranke Frau bei der Chemotherapie: Bei der Schwere-Krankheiten-Versicherung, auch Dread-Disease-Versicherung genannt, erhalten Kunden bei Diagnose einer schweren Erkrankung wie Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall finanzielle Soforthilfe. Bildquelle: Pexels

Zum Jahreswechsel erweitert die irische Zurich Life Assurance den Leistungsumfang bei den Produkten „Eagle Star Krankheits-Schutzbrief“ und „Eagle Star Erweiterter Krankheits-Schutzbrief“ von derzeit 68 auf 75 versicherte Erkrankungen.

Der Eagle Star Krankheits-Schutzbrief ist eine Risikolebensversicherung, die Versicherte vorrangig gegen die finanziellen Folgen von schweren Erkrankungen absichert. Der Eagle Star Erweiterter Krankheits-Schutzbrief bietet neben der Absicherung bei schweren Erkrankungen auch eine Todesfallabsicherung sowie eine vorgezogene Leistung der Todesfallsumme, wenn die Lebenserwartung unter zwölf Monaten liegt.

Bei der Schwere-Krankheiten-Versicherung, auch Dread-Disease-Versicherung genannt, erhalten Kunden bei Diagnose einer schweren Erkrankung wie Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall finanzielle Soforthilfe. Wofür sie das Geld verwenden, entscheiden sie selbst. Produktgeber ist die in Irland ansässige Zurich Life Assurance, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zurich Insurance Group.

Neue Erkrankungen und zusätzliche Booster-Zahlung

Bei den Erkrankungen, die eine Vollleistung auslösen, wurden neue schwere Erkrankungen aufgenommen, wie zum Beispiel eine schwere Form der Epilepsie, eine Autoimmunerkrankung, die zur Ermüdung von Muskulatur führt, oder auch eine schwere Blutvergiftung. Bei den Erkrankungen, die eine Teilleistung in Höhe von 25.000 Euro auslösen, wurden Funktionsstörungen des Herzens und eine bestimmte angeborene Fehlbildung von Blutgefäßen neu aufgenommen.

Für ausgewählte schwere Erkrankungen erhöht sich zudem die Versicherungssumme um bis zu 100 Prozent, maximal 40.000 Euro. Diese sogenannte Booster-Zahlung wird insbesondere bei bestimmten Unfällen geleistet oder auch bei Krankheiten, die eine Rückkehr ins Berufsleben eher schwierig machen. Mit der Booster-Zahlung können Versicherte beispielsweise die Zusatzkosten für Umbau-Maßnahmen decken oder zeitweise Einkommensausfälle überbrücken.

Mitversicherung von Kindern ausgebaut

Zudem hat die Gesellschaft die kostenlose Mitversicherung von Kindern ausgebaut und die Krankheitsdefinitionen in den Versicherungsbedingungen überarbeitet und verständlicher formuliert.

Kinder sind bei beiden Policen bis zum Alter von 25 Jahren kostenlos mitversichert. Für den Fall einer schweren Erkrankung werden bis zu 35.000 Euro, bei Teilleistungen 12.500 Euro ausgezahlt. Im Todesfall werden nun 7.000 Euro (bisher 5.000 Euro) gezahlt.

Neu ist zudem der integrierte Versicherungsschutz ab Geburt bei den Erkrankungen „offener Rücken“, „Wasserkopf“, Muskeldystrophie – eine schwere angeborene Muskelerkrankung, und angeborene Kinderlähmung. Außerdem sind Verätzungen der Speiseröhre bei Kindern mitversichert.

Darüber hinaus können mitversicherte Kinder innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Mitversicherung ohne Gesundheitsprüfung einen eigenen Anschlussvertrag beantragen.

Beide Produktvarianten bieten weiterhin garantierte Beiträge bei garantierten Versicherungssummen für die gesamte Laufzeit des Vertrages.