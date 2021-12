Vermögensverwalter Rheinische Portfolio Management Diese 10 Nachhaltigkeits-ETFs stehen gerade in der Bestenauswahl

Portfoliomanager Mirko Hajek vom Kölner Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management besieht sich einmal pro Quartal das globale Angebot nachhaltig anlegender ETFs (börsengehandelte Indexfonds). Dabei hält er Ausschau nach Produkten, die Kriterien rund um die drei Nachhaltigkeits-Maßstäbe E, S und G erfüllen – also nach ökologischen, sozialen oder Kriterien der guten Unternehmensführung anlegen.

Die Bandbreite ist dabei groß. Analysiert werden Produkte vom breit aufgestellten Nachhaltigkeits-ETF bis hin zum nachhaltigen Nischen-Themen-ETF.

Anhand verschiedener relativer und absoluter Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko bringt Portfoliomanager Mirko Hajek die ETFs in eine Reihenfolge. Die zehn Produkte, die in der Rangliste jeweils vorne stehen, kommen in ein Auswahlportfolio, in das RP-Kunden auch investieren können – in Form einer Fonds-Vermögensverwaltung und auch eines ETF-Dachfonds namens Kölner Nachhaltigkeitsfonds (ISIN: DE000A2PEMJ0).

Hier stellen wir die aktuelle Top Ten vor, ausgewählt aus einem Universum von 81 Nachhaltigkeits-Produkten. Stichtag der Analyse ist der 31. März 2021.