Rheinische Portfolio Management Diese Fonds stehen im aktuellen Nachhaltigkeits-Portfolio

Die Kölner Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management scannt einmal pro Quartal das globale Angebot nachhaltig anlegender ETFs (börsengehandelte Indexfonds). Die Produkte legen nach sogenannten ESG-Kriterien an, also nach ökologischen, sozialen und Unternehmensführungs-Gesichtspunkten. Thematisch setzen sie dabei unterschiedliche thematische Schwerpunkte.

Anhand verschiedener relativer und absoluter Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko bringt Portfoliomanager Mirko Hajek die ETFs in eine Reihenfolge. Die zehn besten kommen in ein Auswahlportfolio, in das RP-Kunden auch investieren können – in Form einer Fonds-Vermögensverwaltung und auch eines ETF-Dachfonds namens Kölner Nachhaltigkeitsfonds (ISIN: DE000A2PEMJ0).

Hier stellen wir die aktuelle Bestenliste des ersten Quartals 2021 vor, Stichtag ist der 31.12.2020.