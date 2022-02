Das Klima im eigentlichen Sinne, also der Klimawandel, aber auch das wirtschaftliche und politische Klima, verändern sich rasant. Umweltkatastrophen, Jahrhundertstürme, Dürren und Feuer treten immer öfter auf, mit immer heftigerer Wirkung. Krankheitswellen, Epidemien und Pandemien belasten nicht mehr nur einzelne Klimazonen und Regionen, sondern bedrohen die gesamte Weltgemeinschaft.

Wirtschaftskrisen sind in unterschiedlichem Maße quasi an der Tagesordnung und teils bedingt durch naturgegebene klimatische Veränderungen oder von Menschen induziert. Die letzten 20 Jahre waren turbulent – in vielerlei Hinsicht.

Und die Krönung waren wohl die letzten Jahre, die in der aktuellen Lage gemündet sind. Die Pandemie ist dabei zwar allumfassend, aber bei weitem nicht die heftigste Entwicklung dieser Tage. Wettläufe unter den unter den politischen Systemen erzeugen neue Spannungsherde, aus denen andauernde Problemregionen erwachsen können und die in kalte, beispielsweise Cyber-Kriege, und heiße Kriege münden.

Wirtschaftliches Fehlverhalten und Egoismus generieren zusätzliche Probleme, die sich in Zusammenbrüchen von Lieferketten, Rohstoff- und Materialengpässen niederschlagen. Sie bedrohen unsere Wohlstandsgesellschaft in nie gekanntem Maße, vernichten Existenzen und schaffen Lücken aus denen wiederum neue, human-induzierte Ökosysteme, entstehen.

M&A spielt beim derzeitigen grundlegenden wirtschaftlichen Umbau sogar die tragende Rolle. Denn disruptive Veränderungen können in der gebotenen Geschwindigkeit und Durchschlagskraft nur mithilfe von unternehmensübergreifenden Lösungen bewältigt werden. Organischer Wandel reicht da nicht aus.