Kommt von Ostrum Mirova beruft stellvertretenden Geschäftsführer

Guillaume Abel wird stellvertretender Geschäftsführer bei Mirova. Das Unternehmen gehört zu Natixis und ist auf nachhaltige Investments ausgerichtet.

Mirova hat einen neuen stellvertretenden Geschäftsführer: Guillaume Abel arbeitet künftig mit Mirova-Chef Philippe Zaouati zusammen. Abel kommt von Ostrum Asset Management, wo er die Geschäftsentwicklung leitete und Mitglied des Exekutivkomitees war. Ostrum Asset Management gehört wie Mirova zu Natixis Investment Managers.

Abel startete seine Karriere 1991 bei der Banque Indosuez, wo er unter anderem Anleihenhändler war und in der Abteilung für komplexe Vermögensfinanzierungen arbeitete. Im Jahr 1997 wechselte er zu Indosuez Asset Management (Amundi) und leitete erst die Performance-Messung und später das Reporting. Im Jahr 2004 wurde er geschäftsführender Direktor bei CAAM Luxemburg und begleitete den Start von Fund Channel, das er als Geschäftsführer von 2005 bis 2009 leitete. Später übernahm er globale Führungspositionen bei Amundi, bevor er später erst zu Candriam, dann zu LBPAM und anschließend zu Ostrum Asset Management wechselte.

Mirova hat sich auf nachhaltige Investitionen spezialisiert und ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers. Mirova verwaltete Mitte 2022 25,5 Milliarden Euro. Natixis Investment Managers insgesamt managt ein Vermögen von über 1,1 Billionen Euro.