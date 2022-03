10 Aktien-Trades So baut Michael Burry sein Portfolio für unsichere Zeiten um

Michael Burry wurde durch den Hollywood-Film The Big Short berühmt. Der gelernte Arzt studierte im Nebenfach Wirtschaft und gründete später Scion Asset Management. In den vergangenen zwölf Monaten legte sein Fonds um 9,9 Prozent im Wert zu. In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen seine bislang letzten Aktien-Trades gemäß Berichten der US-Börsenaufsicht.