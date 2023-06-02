Aus Tradition die Zukunft im Blick
Nachhaltige Investitionen: Sieben wichtige Trends
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ESG-Anlagethemen Sieben wichtige Trends für nachhaltige Investitionen
Angesicht der anhaltenden Umweltzerstörung, der globalen Ungleichheit und der Auswirkungen von Pandemie und Krieg werden die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie nachhaltiges Investieren aktuell intensiv diskutiert.
Lloyd McAllister, Leiter Nachhaltige Investment bei Carmignac, erläutert, welche sieben Themen den Diskurs über nachhaltige Investitionen aus seiner Sicht dominieren werden.
- Trend 1: Von Klimazusagen zur Umsetzung
- Trend 2: Long Tech und Short Oil reichen nicht mehr aus
- Trend 3: Definitionen auf dem Prüfstand
- Trend 4: Sich ändernde Erwartungen an treuhänderische Pflichten und Wesentlichkeitsanalyse
- Trend 5: Politisierung von ESG-Anlagen
- Trend 6: Renaissance der Wachstumskritik
- Trend 7: Ausweitung der Agenda
Ausführliche Infos zu den sieben Nachhaltigkeitstrends gibt es hier
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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