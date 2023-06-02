ESG-Anlagethemen Sieben wichtige Trends für nachhaltige Investitionen

Lloyd McAllister, Leiter
Nachhaltige Investments bei Carmignac

Angesicht der anhaltenden Umweltzerstörung, der globalen Ungleichheit und der Auswirkungen von Pandemie und Krieg werden die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie nachhaltiges Investieren aktuell intensiv diskutiert.

Lloyd McAllister, Leiter Nachhaltige Investment bei Carmignac, erläutert, welche sieben Themen den Diskurs über nachhaltige Investitionen aus seiner Sicht dominieren werden.

  • Trend 1: Von Klimazusagen zur Umsetzung
  • Trend 2: Long Tech und Short Oil reichen nicht mehr aus
  • Trend 3: Definitionen auf dem Prüfstand
  • Trend 4: Sich ändernde Erwartungen an treuhänderische Pflichten und Wesentlichkeitsanalyse
  • Trend 5: Politisierung von ESG-Anlagen
  • Trend 6: Renaissance der Wachstumskritik
  • Trend 7: Ausweitung der Agenda

Ausführliche Infos zu den sieben Nachhaltigkeitstrends gibt es hier