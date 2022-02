Nobelpreisträger und Natixis-Ökonom diskutieren „Inflation führt schnell in einen Teufelskreis“

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

DAS INVESTMENT: Professor Shiller, in Ihrem jüngsten Buch „Narrative Wirtschaft“ stellen Sie die These auf, dass Geschichten und sogenannte Narrative die Wirtschaft nachhaltig beeinflussen. Welche Erzählung birgt denn gerade die größte Sprengkraft? Robert J. Shiller: Die Inflation ist so ein Narrativ. Menschen denken viel über sie nach, weil sie bei jedem Einkauf Preise sehen. Manche waren jahrelang stabil, steigen nun aber. Daraus wird schnell eine kraftvolle Erzählung. Übrigens besonders in Deutschland, wo die Hyperinflation von 1921 bis 1923 zu viel...

Robert J. Shiller: Die Inflation ist so ein Narrativ. Menschen denken viel über sie nach, weil sie bei jedem Einkauf Preise sehen. Manche waren jahrelang stabil, steigen nun aber. Daraus wird schnell eine kraftvolle Erzählung. Übrigens besonders in Deutschland, wo die Hyperinflation von 1921 bis 1923 zu viel Unzufriedenheit führte.

DAS INVESTMENT: Professor Shiller, in Ihrem jüngsten Buch „Narrative Wirtschaft“ stellen Sie die These auf, dass Geschichten und sogenannte Narrative die Wirtschaft nachhaltig beeinflussen. Welche Erzählung birgt denn gerade die größte Sprengkraft?

Schumacher: Eine makroökonomische Betrachtung hilft zumindest, Ungleichgewichte in den Märkten und der Wirt­schaft zu identifizieren. Da kann sich dann eine Sollbruchstelle finden oder auch eine Blase. Die Logik ist klar: Wenn eine Ent­wicklung nicht nachhaltig ist, kann sie nicht ewig weitergehen. Aber der genaue Zeitpunkt für eine Korrektur lässt sich nicht treffsicher bestimmen.

Einmal aus Sicht der Narrativen Wirtschaft und einmal aus Sicht der Makroökonomie: Wie können sich die Zentralbanken aus dem Szenario steigender Inflationsraten, einer schwachen Wirtschaft und niedriger Zinsen herausmanövrieren?

Shiller: Die Notenbanken müssen die in­flationäre Psychologie durchbrechen. Das haben sie bisher aber nicht unbedingt ge­tan. Menschen und auch die Notenbanken haben bei Inflation oft eine Art medizi­nisches Modell im Kopf, als wäre sie eine ansteckende Krankheit wie Tuberkulose. Sie muss bereits in ihrer Anfangsphase ge­ stoppt werden, bevor sich Inflationserwar­tungen noch weiter ausbreiten. Ansonsten nehmen Arbeitnehmer sie nämlich auch in ihre Gehaltserwartungen auf – man kommt in einen Teufelskreis.

Schumacher: Die entscheidende Frage für Zentralbanken ist deshalb, ob der rasante Anstieg der Inflation tatsächlich temporär ist oder ob wir gerade eine anhaltende Beschleunigung der Inflation beobachten. Im ersten Fall wäre es vertretbar, wenn die Zentralbanken die Geldpolitik gra­duell anpassen. Im letzteren Fall wird es zu einer schnelleren Straffung kommen. Und das birgt das Risiko eines größeren wirtschaftlichen Kollateralschadens.

Die Antworten auf die Finanzkrise, die Eurokrise und die Covid-Krise waren allesamt geldpolitisch. War das falsch?

Schumacher: Auf kurze Sicht war das ag­gressive Eingreifen der EZB richtig. Im Finanzsystem können sich selbstverstär­kende Dynamiken entwickeln, die – lässt man sie laufen – nur ziemlich schwer ein­zufangen sind. An diesem Punkt stehen wir jetzt auch. Die Kunst ist es zu wissen, wann und in welcher Geschwindigkeit die geldpolitische Medikation zurückgefahren werden muss. Hier können wir also nur hoffen, dass sich die EZB alle Daten ob­jektiv und unvoreingenommen anschaut.

Shiller: Die Notenbanken waren bisher meist erfolgreich mit dem, was sie tun. Und sie wissen inzwischen, dass sie auf­ passen müssen, was und wann und wie sie etwas sagen. Eine Aussage wie Draghis „Whatever it takes“ in der Eurokrise kann schnell Folgen haben. Inflation ist trotz­ dem vorerst ein Problem, dem sich Portfoliomanager stellen müssen. Aber: Inflation ist im Vergleich zur Historie nun nicht mehr das größte Problem, das wir haben.