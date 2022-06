Vor dreizehneinhalb Jahren, Ende 2008, startete die US-Fed eines der meistdiskutierten Experimente der Finanzgeschichte: die quantitative Lockerung des öffentlichen Sektors. Mit Leitzinsen an der Nulllinie und der direkten Zuführung von Liquidität in das Finanzsystem durch groß angelegte Ankäufe von Vermögenswerten wollte die Fed das Bankensystem entlasten und so eine Umkehr der extremen Kreditkrise herbeiführen, die das Funktionieren der Wirtschaft bedrohte. Der Liquiditätsschub der Zentralbank löste sofort eine Liquiditätszufuhr durch den privaten Sektor aus.

Der Nicht-Finanzsektor erhielt grünes Licht, und die Fremdkapitalmärkte legten einen höheren Gang ein und stellten Mittel für alle Kreditsektoren bereit. Die Banken vermittelten erfolgreich an den kreditbedürftigen Unternehmenssektor. Dieses Konzept inspirierte die Zentralbanken der entwickelten Länder in den folgenden zehn Jahren. Die globale Liquidität geriet in einen permanenten Überschusszustand.

Im März 2020, als die globale Pandemie ausbrach, ging die Liquiditätsversorgung in die Vollen, da neben den Zentralbanken auch die Regierungen in Form verschiedener einkommensunterstützender Initiativen für Haushalte Helikopterhilfe leisteten. Im Nachhinein betrachtet haben die Zentralbanken die in den letzten zwei Jahren zugeführte Liquidität zu spät zurückgezogen. Dennoch müssen die Auswirkungen der Überstimulierung, die sich in einem überhitzten Arbeitsmarkt und einer außer Kontrolle geratenen Inflation zeigt, wenn wir die Pandemie hinter uns lassen, behoben werden.

Da der synchrone geldpolitische Straffungszyklus der Zentralbanken der Schwellenländer (ab 2021) und der Industrieländer (ab 2022) an Fahrt gewinnt, steigt das Risiko, dass die Liquiditätsprobleme in eine Liquiditätskrise münden.

Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir die Auswirkungen der zunehmenden globalen Liquiditätsprobleme, die Anfang 2022 einsetzten, richtig eingeschätzt haben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Liquiditätsprobleme in eine Liquiditätskrise umwandeln? Denn in dem Moment, in dem wir in eine Liquiditätskrise geraten, ist eine Kreditklemme nicht mehr weit entfernt. Betrachten wir dazu kurz die Indikatoren, die die globalen Liquiditätsbedingungen beeinflussen.

Erstens hängt der Hauptindikator zur Messung der globalen Liquidität oder der Leichtigkeit der Finanzierung von der Höhe der kurzfristigen Zinssätze ab. Im Laufe des Jahres 2021 leiteten die aufstrebenden Volkswirtschaften präventiv einen Leitzinserhöhungszyklus ein, der bis heute anhält. Die Zentralbanken der Industrieländer folgten im ersten Quartal 2022. Nach den derzeitigen Marktpreisen werden die Zentralbanken der entwickelten- und EM-Länder die angestrebten Zeitzinsniveaus um den Sommer 2023 herum erreichen. Einige Schwellenländermärkte zeigen Anzeichen für eine Lockerung im Laufe des Jahres 2023. Für die Fed und die EZB liegen die höchsten Schätzungen bei 3,5 Prozent beziehungsweise 2 Prozent.

Eine regelbasierte Geldpolitik (Taylor-Regel oder Varianten davon) ist in einem von Schulden geprägten globalen Wirtschaftsumfeld nicht zweckmäßig. Solche Regeln, selbst wenn sie auf defensiven Kerninflationswerten beruhen, erfordern immer noch eine Anhebung der Leitzinsen um etwa 1,00 Prozent über die genannten Spitzenschätzungen hinaus in Richtung 4,5 Prozent in den USA und 3,00 Prozent in der Eurozone. Wirklich? Ja, die Berechnungen nach der Taylor-Regel führen zu solchen Endsätzen, die die Kerninflation auf das Zielniveau bringen und die Arbeitslosigkeit auf dem derzeitigen Niveau von 3,6 Prozent in den USA und 6,8 Prozent in der Eurozone belassen.