Studie ESG-Gedanke wird wichtiger – Rendite rückt in den Hintergrund

Eine Studie von Commerz Real zeigt: 57 Prozent der Deutschen finden sogenanntes Impact Investing, also Geldanlagen mit messbarer positiver Nachhaltigkeits-Wirkung, entweder ansprechend oder sehr ansprechend. Zudem fragte die Bank, welche Ziele den Umfrageteilnehmer beim Impact Investing besonders wichtig seien: 45 Prozent der Befragten sprachen sich für ökologische Nachhaltigkeit aus beziehungsweise dafür, den Klimawandel zu bekämpfen. 38 Prozent stellen die Bekämpfung der Armut in den Vordergrund und 35 Prozent die Gesundheitsversorgung sowie die Erforschung von Therapien. Bildung für alle gaben 31 Prozent als wichtiges Ziel an und 23 Prozent legen den Schwerpunkt auf nachhaltige Städte und Kommunen.



Nur für 21 Prozent der Befragten zählt allein die Rendite

Das große Interesse zeigt sich auch bei der Frage nach den wichtigsten Faktoren einer nachhaltigen Geldanlage. So sind für 29 Prozent der Umfrageteilnehmer eine hohe Rendite bei gleichzeitiger positiver ökologischer Wirkung ein wichtiges Kriterium, während 16 Prozent eine hohe Rendite und gesellschaftliche Auswirkungen als wichtig erachten. Damit wollen nahezu die Hälfte aller Befragten sowohl eine hohe Rendite als auch Einfluss auf ökologische und soziale Themen nehmen. Nur für 21 Prozent zählt allein die Rendite.

>> Grafik vergrößern

Aufklärungsbedarf bei nachhaltigen Geldanlagen weiterhin groß

Die Autoren der Studie sehen jedoch weiterhin großen Aufklärungsbedarf zu nachhaltigen Geldanlagen. So wussten nur 31 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass es Produkte gibt, die Rendite mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit verbinden. Das sind zwar 9 Prozent mehr als bei einer vergleichbaren Umfrage der Commerz Real im Jahr 2020, doch fast jeder Zweite stimmte weiterhin der Aussage zu, dass er nicht wisse, was überhaupt eine nachhaltige Geldanlage sei. Deshalb sei es nach Ansicht der Autoren auch nicht überraschend, dass gemäß der Umfrage derzeit nur 13 Prozent der Bundesbürger in Anlagen investiert sind, die ökologisch oder sozial nachhaltig sind. „Hier rechnen wir aufgrund des Nachfragepotenzial mit einem sichtbaren Wachstum in den nächsten Jahren“, so Tobias Huzarski, Leiter des Impact Investments bei der Commerz Real

Über die Studie:

Es handelt sich um eine repräsentative Umfrage unter 2070 Bundesbürgern, die das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov Ende März 2022 im Auftrag der Commerz Real durchgeführt hat.