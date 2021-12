Sustainable Allocation Fund Invesco mit nachhaltigem Mischfonds am Markt

Die US-Fondsgesellschaft Invesco erweitert sein Angebot in Europa durch einen neuen UCITs-Fonds, den sie Ende 2017 in Luxemburg aufgelegt hat. Der Invesco Sustainable Allocation Fund ist ein nachhaltig investierender Mischfonds, dessen Managerin flexibel in Aktien und Anleihen investiert.