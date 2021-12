Verantwortungsvoll Investieren Anlegen mit Überzeugung

Die Weltbevölkerung wächst stetig. In vielen Ländern nimmt aber auch der Wohlstand zu. Mehr und mehr Menschen steigen in die Mittelschicht auf und steigern ihren Konsum. Mit dieser Entwicklung wächst leider auch noch etwas ganz anderes: die Müllberge. Die Gleichung ist einfach: mehr Wohlstand, mehr Abfall. Nach Schätzung der Weltbank wird die globale Müllproduktion bis 2050 um rund 70 Prozent weiter anwachsen.

Ein Weg, sich dieser Herausforderung zu stellen, ist ein effizienteres Abfall-Management. In den Industriestaaten ist Mülltrennung zwar mittlerweile Standard, die Systeme sind aber noch nicht ausgereift. Große Mengen recycelbaren Abfalls landen noch in der Verbrennung. Ein spanisches Startup will hier Abhilfe schaffen und hat ein System entwickelt, dass den Müll auf dem Fließband mithilfe künstlicher Intelligenz identifiziert und mit Roboterkomponenten nicht recycelbare Stoffe aussortiert. Andere Unternehmen versuchen, das Elektroschrott-Recycling zu optimieren oder bessere Lösungen für die Wiederverwertung von Plastikmüll zu finden. Die Abfallwirtschaft steckt voller Ideen – und auch voller Anlagechancen.

Müll ist jedoch nur ein Thema im breiten Universum der nachhaltigen Geldanlage. Das Bewusstsein vieler Investoren wächst, dass sie mit ihren Anlageentscheidungen die Entwicklung der Welt oder zumindest der Unternehmenswelt beeinflussen können. Die Experten von Fidelity beobachten hier einen Wertewandel bei Investoren: Immer mehr sehen sich in der Verantwortung, nicht nur auf die Rendite zu schauen, sondern auch darauf zu achten, dass ihr Geld Unternehmen finanziert, die ethisch und nachhaltig wirtschaften.

ESG-konforme Anlagen nicht nur klug, sondern Pflicht

Drei Bereiche für verantwortungsbewusstes Investieren haben sich durchgesetzt: Umwelt, Soziales und eine gute Unternehmensführung, abgekürzt mit den drei Buchstaben ESG (Englisch: Environmental, Social und Governance – kurz ESG). Jeremy Podger, Manager des Fidelity World Fund, hält es für höchste Zeit, die Sicht auf ESG-konforme Anlagen zu überdenken: „Sie sind nicht nur das Klügste und Sinnvollste, was wir tun können. Es ist vielmehr unsere Pflicht, ESG-Aspekte stärker in den Fokus zu rücken und sie bei all unseren Entscheidungen zu berücksichtigen.“ Und das gelte unabhängig davon, in welche Richtung das politische Pendel gerade schlägt, meint Podger vor dem Hintergrund des Austritts der USA aus dem Pariser Klimaabkommen.

Beim Thema Umwelt gilt es, zum einem darauf zu achten, welchen Einfluss die Unternehmen mit ihren Geschäftsaktivitäten auf die Umwelt ausüben und wie achtsam sie mit der Umwelt umgehen. „Denn Umweltsünden sind auch ein Geschäftsrisiko“, warnen die Fidelity-Experten. Zum anderen können der Klimawandel und seine Folgen Unternehmen beeinträchtigen – sei es durch Wetterereignisse oder durch neue Gesetze zum Schutz der Umwelt, die schlecht vorbereitete Unternehmen besonders hart treffen.

Südamerikanisches Rindfleisch von Zwangsarbeitern

Im Bereich Soziales hingegen geht es zum Beispiel um Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette. Viele Unternehmen produzieren im Ausland. Gefährliche, ausbeuterische Bedingungen können dem Ruf der Firma schaden. Erinnert sei an den Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch mit vielen Toten. Fidelity nennt ein weiteres Beispiel: Im Amazonasbecken wird viel Rindfleisch für den Export produziert. In der Region werden allerdings immer wieder Fälle von Zwangsarbeit aufgedeckt. ESG-bewusste Portfoliomanager könnten daher Unternehmen auswählen, die mithilfe regionaler Non-Profit-Organisationen die Arbeitsbedingungen auf zuliefernden Farmen überwachen.

Drittens kann für Portfoliomanager und Anleger eine gute Unternehmensführung eine Rolle spielen, denn dadurch können sie viele böse Überraschungen vermeiden. Eine verantwortungsvoll geführte Gesellschaft neigt zu Transparenz, verbannt Korruption und ermöglicht Anteilseignern einen angemessenen Einfluss auf wichtige Entscheidungen und Kontrollmechanismen im Unternehmen.

ESG-Aspekte sind nicht in Stein gemeißelt. Im Gegenteil: Jeder legt eigene Schwerpunkte, und die Kriterien entwickeln sich mit dem sich verändernden Umfeld und dem Wertwandel bei Investoren ständig weiter. Als wichtiges Beispiel sei das Thema Datenschutz genannt, das vor einigen Jahren noch eine deutlich geringere Rolle spielte als heute.

