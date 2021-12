Die Konjunktur der Eurozone befindet sich seit Mitte 2018 in schwierigem Fahrwasser. Ausgehend von 2,5 Prozent hat sich das Wachstum auf 1,0 Prozent (im Vorjahresvergleich) abgeschwächt. Schon geht das Rezessionsgespenst um. Für die Wachstumsverlangsamung sind neben der globalen Abkühlung mehrere Sonderfaktoren in den drei größten Volkswirtschaften der Eurozone verantwortlich: die sozialen Unruhen in Frankreich, der Schlingerkurs der italienischen Regierung und die deutsche Autokrise.

Frankreich hat mittlerweile die Kurve gekriegt. Dazu haben auch die Maßnahmen zur Entschärfung der Gelbwesten-Proteste beigetragen (unter anderem: Steuersenkungen für Geringverdiener, Verbesserungen beim Mindestlohn, Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen), wodurch die Kaufkraft der Franzosen gestärkt wurde. Das verfügbare Einkommen wird erstmals seit elf Jahren wieder spürbar über 3,0 Prozent expandieren (im Vorjahresvergleich) und damit den Konsum anschieben (vgl. Abbildung 1). Insgesamt hat sich die französische Wirtschaft zum Aktivposten innerhalb der Währungsunion gemausert.